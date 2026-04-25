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Ribeira

La junta local de la AECC programa para el próximo 16 de mayo la celebración de su V Andaina ‘Ribeira en marcha contra o cancro’

La salida tendrá lugar a las seis de la tarde de esta jornada desde la Praza do Concello, donde también estará la llegada tras recorrer los participantes una distancia de 5 kilómetros

Chechu López
25/04/2026 07:25
Imagen de una de las pasadas ediciones de la caminata organizada por la junta local  de Ribeira de la AECC en la que se llegaron a superar los 550 insxritos 
Chechu Río
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Tras la exitosa gala-cena solidaria del pasado sábado, la junta local de Ribeira de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) anuncia la celebración para el 16 de mayo la celebración de la V Andaina Solidaria ‘Ribeira en marcha contra o cancro’, que saldrá a partir de las seis de la tarde desde la Praza do Concello de la capital barbanzana, donde estará ubicada la llegada tras recorrer caminando una distancia de 5 kilómetros. En el transcurso de este acto está previsto que se rinda homenaje a alguna persona afectada por esta lacra.

El objetivo de esta actividad, que tiene una gran a aceptación entre la población, como lo demuestran los cientos de personas que se suman a ella, es destinar el dinero a la investigación de la enfermedad y dar apoyo y esperanza a pacientes y familias. Los interesados en participar podrán inscribirse el mismo día desde las once de la mañana, coincidiendo con otras actividades paralelas que se suelen programa para dar ambiente y visibilizar el trabajo de diversas entidades.

Igualmente, lo podrán hacer en su sede del número 1 de la Rúa Estatuto en horario matinal, de 11.00 a 13.00, los lunes, miércoles y viernes, y también en el vespertino, de 17.30 a 19.30, en las jornada de los miércoles, así como en el enlace de la web de la entidad convocante -también hay en los carteles -esta información lo incluye en dos mitades- un código QR que al escanearlo conduce directamente al mismo- o en las mesas informativas que con cierta periodicidad instala en la calle, pagando 5 euros en el caso de los adultos y 3 euros los menores de 12 años.

Imagen parcial del cartel de la Andaina Solidaria 'Ribeira Marcha contra o Cancro' que tendrá lugar el próximo 16 de mayo
Imagen parcial del cartel de la Andaina Solidaria 'Ribeira Marcha contra o Cancro' que tendrá lugar el próximo 16 de mayo
Imagen parcial del cartel de la andaina solidaria 'Ribeira marcha contra o cancro' en la que figura el código QR que lleva al enlace para inscribirse
Imagen parcial del cartel de la andaina solidaria 'Ribeira marcha contra o cancro' en la que figura el código QR que lleva al enlace para inscribirse
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