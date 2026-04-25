El policía local Prudencio Bragado celebra su feliz jubilación tras más de 36 años ejerciendo su profesión en Ribeira

Los participantes en la comida de despedida para su compañero Prudencio ¡Bragado Fernández inmortalizaron el momento daci´çendose una fotografía junto la fachada de 'O Faro de Sálvora! Chechu Río

Prudencio Bragado Fernández, zamorano de origen pero ribeirense de adopción, se acaba de jubilar después de 36 años y medio de trabajo como agente de la Policía Local en la capital barbanzana. Con tal motivo y en una muestra de la profunda huella que ha dejado en ese cuerpo de seguridad y en su compañeros, ayer se juntaron en el restaurante 'Faro de Sálvora' en la Avenida da Coruña para compartir mesa y mantel y, sobre todo, muy buenos recuerdos.

El homenajeado estuvo arropado por 36 personas, muchos de los cuales formaron patrulla con él por ser también agentes municipales, oficiales o auxiliares, e incluso varios de sus jefes, el jefe del Grupo de Atención ás emerxencias Municipal (GAEM), Marcos Fernández, además del exalcalde y exsenador José Luis Torres Colomer, el exprimer edil nacionalista, Luis Pérez, y la actual mandataria, María Sampedro. Y le obsequiaron con un reloj y un prisma de cristal con su placa grabada a láser. Anuncia que a partir de ahora seguirá viviendo en Ribeira, donde ha echado raíces, por lo que se le podrá seguir viendo por las calles de la ciudad, aunque ahora ya no sea patrullando.

Y Prudencio Bragado reconoció que todos los recuerdos que tiene de su labor desempeñada desde 1989 en la Policía Local de Ribeira "son buenos", incluso en su etapa de representante sindical, en la que consiguió algunas mejoras para la Policía Local, aunque reconoce que le habría gustado conseguir algunas más, aunque ahora deberán ser otros los que luchen por ellas, en una labor en la que les desea que tengan muchos éxitos. Lo que está claro es que lo van a echar de menos, pero todos los que le acompañaron ayer, así como otros que no pudieron acudir al estar de servicio, le desearon una feliz jubilación.

La comida de despedida al agente Prudencio Bragado tuvo lugar en el restaurante 'Faro de Sálvora'

La comida de despedida al agente Prudencio Bragado tuvo lugar en el restaurante 'Faro de Sálvora' Chechu Río

La comida de despedida al agente Prudencio Bragado tuvo lugar en el restaurante 'Faro de Sálvora' Chechu Río