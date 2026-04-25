Convocada para este mediodía una concentración en Ribeira para reclamar que se detenga la guerra en Oriente Medio

Imagen parcial del cartel de la convocatoria de concentración para este mediodía en la Praza do Concello de Ribeira

La plataforma ‘Parar la Guerra’ convocó una concentración para las doce de este mediodía en la Praza do Concello de Ribeira, en el marco de la movilización estatal que se desarrollará hoy y mañana con más de 180 convocatorias en todo el país. Por ello, Por ello, bajo el lema 'Debemos deter a guerra en Oriente Medio e non esquecer Gaza”, ese colectivo hace un llamamiento a la ciudadanía para salir a las calles y reclamar “o fin da violencia, a protección da poboación civil e o respecto aos dereitos humanos”, pues defiende una postura clara: “nin terrorismo, nin xenocidio”.

Esta movilización se produce en un contexto, que desde la plataforma consideran que es "especialmente delicado", en el que a pesar de la prórroga del alto al fuego, la situación en Oriente Medio "segue a ser moi grave". Puntualiza que la tensión continúa en aumento dos meses después del inicio de ese conflicto, con episodios recientes que incrementan el riesgo para la paz y la estabilidad internacional. La plataforma 'Parar la Guerra' publicó también un manifiesto que cuenta con el apoyo de cientos de profesionales de la Cultura, figuras de los medios y activistas sociales y políticos, tanto a nivel estatal como internacional.