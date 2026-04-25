La asociación musical Sons do Mar propondrá al pleno municipal que a la renovada aula de música de Aguiño se le ponga el nombre de Camilo Rumbao

Camilo Rumbao, a la derecha en una imagen de archivo de 2015, despierta la admiración de todos cuantos lo conocieron y tuvieron relación con él, como es el caso de Alexandre Millet Cedida

La asociación musical Sons do Mar, que preside Alexandre Millet, propondrá al pleno de la corporación municipal ribeirense, que se reunirá este lunes, que se le atribuya a la renovada aula de música de Aguiño la denominación de ‘Camilo Rumbao’. En esa propuesta, indica que cuenta con el apoyo de entidades como Francisco Lorenzo Mariño, el Club de Pensionistas e Xubilados de Aguiño e Carreira, el Club Xuventú Aguiño y la asociación O Serriño, todas ellas representativas del tejido asociativo de la parroquia.

Igualmente, esa entidad pide que se proceda a instalar los elementos identificativos oportunos, ya sea placa o señalización, que reconozca esa denominación e incorporen una referencia expresa a la relevancia de su figura, y que por parte del Ayuntamiento se promueva la celebración de un acto institucional con participación directa de los colectivos que respaldan esta iniciativa y de los grupos políticos con representación en la corporación municipal, y en el que se ponga en valor su trayectoria y su contribución a la cultura musical y social local.

Referente esencial

Entre los argumentos para respaldar su propuesta expone que Rumbao constituye un referente esencial en la historia cultural de Ribeira, siendo reconocido como “o verdadeiro precursor da educación musical no municipio y, en especial, en Aguiño, nun pobo de tradición mariñeira onde a música era, ata ese momento, un ámbito case descoñecido”. Millet recuerda que "foi a primeira persoa en promover de forma decidida a ensinanza musical dende o ámbito do Ensino Público, impulsando a creación da Rondalla de Aguiño e da Orquestra de Cámara de Aguiño, formación que posteriormente pasaría a formar parte do ámbito municipal".

Asimismo, la entidad impulsora de esta propuesta destacó el papel de Camilo Rumbao en la recuperación y transformación de espacios públicos, convirtiendo un edificio que fue una plaza de abastos sein uso y degradado en un lugar destinado a la formación musical, "labor realizado coa implicación das familias do alumnado". En este sentido, desde Sons do Mar . destacan su firme compromiso con la educación, impartiendo clases de manera altruista y facilitando el acceso a la formación musical a numerosas generaciones de ciudadanos, y que también contribuyó de maneira decisiva a acercar la música a la vida cotidiana de la parroquia aguiñense, dándoles a su población la oportunidad de escuchar música en directo, algo poco habitual hasta ese momento.

Proyección cultural

"A súa traxectoria permitiu levar o nome de Aguiño por toda Galicia e por diferentes puntos do Estado, reforzando a proxección cultural da localidade", indicó Alexandre Millet, quien agregó que, " finalmente, foi clave na consecución do primeiro conservatorio oficial do Barbanza, mediante a creación dunha filial vinculada ao Conservatorio de Santiago, o que supuxo un fito histórico para o desenvolvemento da educación musical na zona".

Desde Sons do Mar sostienen que gracias al legado de Rumbao y al trabajo de las personas que continuaron su camino, Aguiño cuenta en la actualidad con la Orquestra Sons, referente en España en el ámbito de las orquestas de pulso y púa, y consolidando una tradición musical que tiene su origen en su impulso inicial. "O legado de Camilo Rumbao non se limita ao seu tempo, senón que continúa vivo na actualidade a través das xeracións de músicos e formadores que beberon da súa escola e da súa visión. O seu traballo sentou unhas bases firmes que hoxe seguen a sustentar a actividade musical en Aguiño e no conxunto do concello de Ribeira, consolidando un modelo educativo e cultural que transcende o paso dos anos", concluye su propuesta.