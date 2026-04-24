Un mercadillo de libros a cambio de alimentos para repartir entre los más necesitados de récord en la calle peatonal de Ribeira

Cerca de 800 libros fueron entregados a cambio de productos alimenticios en el mercado escolar solidario Chechu Río

El alumnado de los colegios plurilingües ‘O Grupo’ de Ribeira y de Artes salieron en la mañana de ayer de sus aulas a la calle, concretamente hasta el tramo peatonal de la céntrica Rúa de Galicia para, en una acción intercentros, montar a la altura de la farmacia Fernández de Sanmamed la décima edición de su Mercadillo Escolar Solidario, y colaborar con el mismo. El objetivo de esa iniciativa era intercambiar libros usados en buen estado, como resultado del expurgo de su biblioteca escolar, en una labor de actualización de sus fondos bibliográfico, y con donaciones de las propias familias de los chiquillos, por alimentos no perecederos. Atendiendo ese puesto y recogiendo y clasificando los diferentes productos entregados se encontraban los equipos de voluntariado de las bibliotecas escolares dentro del Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe).

La responsable de la biblioteca del CEIPP 'O Grupo', Elvira Fernández, indicó que el resultado cosechado fue "de récord" en todos los sentidos, pues repartieron cerca de 800 volúmenes literarios y a cambio contabilizaron 856 paquetes de alimentos -fueron muchas personas las que ayudaron sin querer recibir nada a cambio-, y que ahora se entregarán a partes iguales a favor del banco de alimentos de Cáritas y para ICE Renovación, que lleva el comedor social. Los envases entregado con diferentes productos contenían pasta (450 paquetes), aceite (81 litros), latas de conservas (200) leche (74 cartones) y arroz (30 paquetes), además de otros de galletas, legumbres, harina, azúcar, cacao, cereales y comida de bebés, junto a una gran variedad.

Cerca de 800 libros fueron entregados a cambio de productos alimenticios en el mercado escolar solidario Chechu Río