Café Quijano y Fillas de Cassandra son las primeras confirmaciones para las Festas de Verán de Ribeira

El trío de hermanos leoneses tratará de conquistar al público con sus inolvidables ‘La Lola’, ‘La Taberna del Buda’ y ‘Nada de Ná’

A falta de poco más de tres meses para las Festas do Verán de Ribeira, que se celebrarán del 29 de julio al 2 de agosto, ya van trascendiendo buena parte de las principales atracciones estelares de su programación. De esta manera, el cartel de esos festejos, que suelen ser multitudinarios, contempla los conciertos de Café Quijano y Fillas de Cassandra, según confirmaron fuentes próximas a ambos.

Todo apunta a que esas dos formaciones musicales no serán las únicas que ofrecerán conciertos, y que se sumará la contratación de una tercera para tratar de presentar una oferta atractiva para vecinos y visitantes. El hecho de que se quiera contar con otro artista o grupo de ámbito nacional responde a que se considera necesario para completar la relación habitual de tres grandes actuaciones.

Fin de semana

Por su parte, los hermanos leoneses Manuel, Óscar y Raúl, que hicieron inolvidables las canciones ‘La Lola’ -se convirtió en numero 1 en las emisoras de radio de una treintena de países-, ‘La Taberna del Buda’, ‘Tequila’ y ‘Nada de Ná’ y que tras su reagrupamiento en 2012 han apostado por la vuelta a sus raíces en su quinto álbum de estudio, ‘Orígenes: El Bolero’, se subirán en la noche del 1 de agosto al escenario que se instalará en la Praza de España,

En ese mismo espacio público será donde al día siguiente actuará el dúo vigués compuesto por María SOA -voz, percusión y piano- y Sara Faro -voz y percusión-, que apuesta por recuperar melodías tradicionales y nuevas letras inspiradas en canciones de la tradición oral, con diversas influencias pop y de las músicas clásica y electrónica.

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En cuanto a las orquestas, ya se sabe que se contará con buena parte de las que tienen mayor caché. Una de ellas será la Panorama -dos de sus cantantes ya lo desvelaron en la actuación que ofrecieron como teloneros de King África a mediados de febrero en el Carnaval de la capital barbanzana- y que se presentará en Ribeira con su gira ‘Time Tour 2026’. También estará París de Noia con el espectáculo de su gira ‘Va por ti’, dedicada a sus seguidores.

Olympus llegará a la ciudad para amenizar una de sus verbenas con su gira ‘Más allá del Olimpo’. La relación de orquestas, a falta de que se pueda incorporar alguna más, por ahora la completan la revelación de Nueva Línea, que se hizo viral con el tema ‘Un beso’, y Miramar, que llega con ‘Mira el verano’.

Eventos a recuperar

En ámbitos festivos se apunta la posibilidad de que para las Festas de Verán de Ribeira 2026 se pueden recuperar eventos que ya se desarrollaron en años anteriores y que obtuvieron gran éxito de público. Uno de ellos sería el ‘Urban Fest’, un evento que cuenta con la actuación de varios DJ, que tuvo una gran aceptación, sobre todo entre los jóvenes, pero que el año pasado se cayó del cartel.