La Fiscalía solicita cuatro años y diez meses de cárcel para una mujer acusada de tráfico de drogas en el centro de Ribeira

La sede compostelana de la Audiencia Provincial señaló para la próxima semana una vista previa con el objetivo de que las parte puedan alcanzar una conformidad Chechu Río

Una mujer deberá sentarse el próximo miércoles, a partir de las once de la mañana en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para la celebración de una vista preliminar en la que se tratará de alcanzar una conformidad en relación con el delito que se le atribuye contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas en pleno centro de Ribeira. En caso de que no se alcance un acuerdo, será entonces cuando desde el tribunal compostelano se procederá a señalar la fecha de celebración del juicio oral.

La Fiscalía solicita para ella una condena de cuatro años y diez meses de prisión concurre el agravante de reincidencia, pues fue condenada a tres años y seis meses de cárcel por sentencia firme del 4 de julio de 2022 de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, por un mismo delito y que quedó suspendida durante cuatro años y medio. También pide la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la privación de libertad, así como una multa de 700 euros, con 15 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y el abono de las costas procesales.

Igualmente, el Ministerio Público considera que procede dar a la droga y al dinero -199,66 euros- intervenidos el destino legal previsto en los artículos 374 y 127 del Código Penal y en el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con arreglo a la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

Hechos

La Fiscalía indica en su escrito de conclusiones provisionales que la ahora encausada se encontraba en torno a las seis de la tarde del 2 de diciembre de 2024 en la Praza de Ourense, de Ribeira, y se dirigió a otra persona a la que le ofreció cocaína a cambio de dinero. Añade que, para llevar a cabo la transacción, ambos se metieron en un local de máquinas de vending y allí la procesada le entregó a su cliente una bolsa plástica en cuyo interior guardaba cinco envoltorios con cocaína a cambio de un billete de 50 euros.

Esta situación fue observada por agentes de la Policía Nacional, que detuvieron a la acusada, a la que le intervinieron 199,66 euros, fraccionados en billete y moneda de distinto valor, procedentes del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, así como cinco envoltorios plásticos, en cuatro de los cuales había cocaína y en el restante había heroína, que sostiene que portaba con intención de vender a terceros. Asimismo, intervinieron en poder de la otra persona la la cocaína entregada por la procesada.

La totalidad de las drogas en 9 bolsitas termoselladas que fueron incautadas contenían 1,003 gramos de cocaína compactada en pequeños fragmentos, con una pureza del 85,48%, y que habría alcanzado en el marcado clandestino un precio mínimo de 277,35 euros, y 137 miligramos de heroína, con una riqueza del 18,46% y un premio mínimo de 14,91 euros).