El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó por 67.300 euros el contrato el servicio de catering para su comida de los mayores

El pabellón polideportivo de A Fieiteira se reconvertirá en salón de banquetes Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó a la empresa José Fajardo SL el contrato del servicio de catering del Encontro das Persoas Maiores de Ribeira, también conocido como la comida de la tercera edad que, tal y como ya avanzó este periódico a finales del mes pasado, se celebrará el próximo 10 de mayo, de 14.00 a 21.00 horas, en el pabellón del complejo polideportivo de A Fieiteira reconvertido en salón de banquetes. La administración local había sacado a licitación dicho servicio para una cantidad estimada de 900 comensales, por un precio inicial total de 67.320 euros, calculándose en 74,80 euros el precio por cada menú, del que su mayor parte se asumirá por las arcas municipales. Sólo se presentó la empresa que resultó adjudicataria, con una oferta que rebajó únicamente el precio inicial en 20 euros.

El menú por persona constará de un primer plato con un mínimo de tres mariscos -camarones, cigalas y navajas de Aguiño y Ribeira, con un mínimo de 250 gramos en todos los casos-, de segundo habrá carrillera ibérica con patatín y de sobremesa se servirán postres variados, café e infusiones, licores- de café, aguardiente de hierbas y crema de aguardiente-, además de pan y bebidas variadas, como vinos blanco y tinto con denominación de origen, cerveza, refrescos y agua, además de complementos alimenticios, como azúcar, edulcorantes y otros que sean necesarios para completar el referido menú.

Categoría primera o extra

En la elaboración del menú se deberán emplear materias primas de categoría “primera” o “extra” y, en la medida de lo posibles, serán frescos, así como el uso de aceite de oliva, permitiéndose sólo de girasol para freír patatas y entrantes, estando prohibidos los que sean ricos en ácidos grasos saturados, como el de palma, palmiste y de coco. Además, el adjudicatario deberá preparar un número de menús especiales sin sal o sin gluten, que le comunicará el Ayuntamiento con antelación mínima de 24 horas a la comida, al igual que deberá hacer para concretar la cifra total de asistentes.

Cada mesa, que tendrá una capacidad entre diez y doce personas, deberá contar con vajilla, juego de cubierto y cristalería, así como manteles, servilletas, objetos decorativos -centros de flor natural-, identificadores de sobremesa y nombres de comensales. El contratista también se encargará de la limpieza y mantenimiento de los aseos de uso para este encuentro, en las plantas baja y primera, con personal permanente en esa tarea, debiendo realizar la reposición de los productos higiénicos necesarios en los mismos.

Azafatas

Igualmente, además de contratar al personal necesario para la ejecución del contrato y facilitarle la ropa apropiada para el desarrollo de los trabajos y que deberá guardar uniformidad entre los camareros, el contratista deberá poner seis azafatas durante un máximo de dos horas para la recogida de entradas y ayudar en la organización de los mayores dentro del pabellón. Y, aunque en el pliego de prescripciones técnicas particulares de este contrato no se contempla específicamente una actuación musical, si se señala que una de las obligaciones del adjudicatario será hacer frente al importe en concepto de derechos de autor por piezas interpretadas durante la misma, por lo que todo apunta a que su contratación se hará por otra vía.

El contrato que se acaba de sacar a licitación por parte de la Administración local ribeirense contempla los servicios de elaboración y organización del servicio de comida, incluyendo el montaje de mobiliario, menaje y moqueta en todo el recinto, elaboración y servicio de comida y decoración del espacio donde se desarrollará el evento. En la decoración del lugar del evento, que deberá ser inmersiva, también se deberá incluir una lona grande con la identificación del evento y photocall decorativo a determinar por la organización, y servicio de photomatón para 900 personas durante un mínimo de tres horas.

Vigencia

El contrato tendrá vigencia desde el día siguiente al de su formalización y el plazo de ejecución comprenderá del 8 al 11 de mayo, disponiendo la empresa adjudicataria hasta las tres de la tarde de ese último día para la recogida de todo el mobiliario, así como la limpieza de la totalidad del recinto en el que tendrá lugar la comida de las personas mayores. Por último, se indica en el pliego correspondiente que le corresponde a la Concellería de Servizos Sociais, en su calidad de responsable de este contrato, la facultad de inspección y vigilancia del correcto cumplimiento del mismo.