La Xunta adjudica la redacción de los proyectos para el centro de día oncohematológico del Hospital do Barbanza en 88.814 euros

El presupuesto reservado para la construcción del centro de día oncohematológico del hospital comarcal asciende a millón y medio de euros Chechu Río

La Xunta de Galicia adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de la obra para la construcción del Hospital de Día Oncohematológico en el Hospital do Barbanza por 88.814 euros -supuso una rebaja de 20.993 euros (-19,12%) tras salir a licitación por licitación por 109.807 euros,- a la empresa Dousdé Arquitectura SLP, que dispondrá de tres meses y medio para cumplir con ese contrato, cuya firma se llevará a cabo en próximos días. Concretamente, para la redacción del proyecto básico se estipulan 1,5 meses, mientras que para la redacción del proyecto de ejecución serán dos meses a contar desde que se cuente con el primero.

El plazo de ejecución en el caso de la dirección de obra, para la que se prevé una inversión de 1,5 millones de euros, será el que resulte de la oferta de la adjudicataria de la construcción, al que se le incrementará el tiempo necesario para realizar los traballos de recepción, liquidación y plazo de garantía de obra. La precisión del Sergas es la de atender entre 320 e 640 nuevos casos al año en ese nuevo servicio, teniendo en cuenta la tasa de incidencia del cáncer y que la población de este distrito sanitario es de 64.000 habitantes.

Superficie reservada

Para esa nueva edificación se reservaron 450 metros cuadrados situados entre la cafetería del Hospital do Barbanza y el servicio de Rehabilitación. En el plan de espacios de dicho centro de día oncohematológico se prevén áreas específicas para la administración de tratamientos, consultas médicas y seguimiento, concretamente, doce sillas y dos camas para tratamientos simultáneos en las salas salas para tal fin, dos consultorios médicos para consultas y seguimiento, un área de urgencias equipada para hacer frente a reacciones adversas o complicaciones durante el tratamiento y espacios cómodos de espera para pacientes y familiares. También será necesaria una sala de elaboración de fármacos para los tratamientos y un área para pruebas de laboratorio y de diagnóstico por imagen.

El Sergas indica que el centro posibilitará el acceso a tratamientos ambulatorios especializados de enfermedades oncológicas y hematológicas como quimioterapia y transfusiones, sin necesidad de desplazarse ni de una hospitalización prolongada, “sen interromper a súa vida de forma significativa, podendo volver á casa no mesmo día”. Además, precisa que posibilitará una mayor eficacia, con una atención integral y continuada, permitiendo un enfoque multidisciplinar del tratamiento del cáncer, donde los pacientes pueden recibir atención de oncólogos, hematólogos, personal de enfermería y otros profesionales en un único lugar, lo que facilitará un seguimiento más próximo y atención más coordinada. Y concluye que la creación de dicho hospital de día optimizará los recursos sanitarios y aproximará servicios de calidade y complejos al entorno de la ciudadanía, mejorando la calidade de vida de los pacientes y de sus familiares.