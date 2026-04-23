Sale a contratación por casi 213.000 euros la construcción de un parque infantil en la Praza do Centenario de Ribeira

El nuevo área de juegos ocupará la gran explanada que actualmente carece de otro uso que no sea de esparcimiento Chechu Río

El Ayuntamiento ribeirense acaba de sacar a contratación por un importe de 121.990 euros y un plazo máximo de cuatro meses la ejecución del proyecto de construcción de un parque infantil en la Praza do Centenario y con el que se pretende completar la actuación de reordenación de espacios en esa explanada y su entorno, con la que se generó un gran espacio verde en el que se encajaron los diferentes usos que se le requieren, entre los que se incluye un gran espacio rectangular destinado a albergar un área de juegos infantiles, delimitado por una grada en sus lados sur y oeste y un banco y un vallado en el este y norte.

Las empresas interesadas en esta licitación tienen de plazo hasta antes de rematar el próximo 13 de mayo para presentar sus ofertas a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). De manera resumida, las actuaciones comprendidas en este proyecto consisten fundamentalmente en el replanteo de las obras y del que se levantará acta; instalación de placas de anclaje o montaje de juegos y extendido de las capas inferior y superior de caucho, tras lo que se procederá a la limpieza final, la certificación del área de juego y la recepción de la obra.

Diversidad de estructuras

Según se recoge en el proyecto redactado por los servicios técnicos municipales, se contempla la creación de esa nueva zona de juegos diseñada con elementos diferentes a los que hay en el resto de áreas recreativas para los chiquillos en el casco urbano con la pretensión de ampliar la oferta de ese tipo de recintos. Los elementos que se instalarán serán una estructura en forma de cúpula de la que se suspenderán varios juegos de cuerda, capas de redes, escaleras, puentes de cuerda, un tobogán, una hamaca y tirantes; un columpio tipo péndulo formado por un pórtico de cuatro patas desde donde se suspenden dos hileras de cadenas que convergen en una cuerda de gran diámetro que permite el paso y estancia de los usuarios y permite un balanceo unidireccional.

También se contempla la instalación de un anillo giratorio en ambos sentidos, inclinado en un ángulo de 10 grados, realizado en plástico, sustentado y elevado del suelo por medio de 5 patas verticales; una estructura tipo sendero de parkour formada por módulos con entramados de cuerda, colgados entre postes verticales de acero; un columpio abierto de un pórticos de 2,5 metros de altura sustentado por 4 postes desde donde se suspenderán un asiento inclusivo y otro de bebé, y un cuenco giratorio con capacidad para un usuario.