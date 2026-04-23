Sabela González, de 6º de Primaria del colegio de Olveira, gana el V Concurso Escolar de Deseño de Marcapáxinas de la biblioteca municipal de Ribeira

Sabela González Martín, alumna de sexto curso de Primaria del colegio de Olveira, arropada por su compañeros y profesor, recibió el diploma de manos de la concejala de Educación, Juana Brión Chechu Río

Sabela González Martín, alumna de sexto curso de Educación Primaria del colegio de Olveira, es la ganadora de la quinta edición del Concurso Escolar de Deseño de Marcapáxinas convocado por la biblioteca municipal de Ribeira, y en el que se presentaron 364 trabajos de los colegios Batón, Galaxia, Artes, 'Pe do Corniño' de Carreira y el de Olveira. Su trabajo representa, como si de una biblioteca se tratase, una estantería repleta de libros, entre los que figuran algunos de los clásicos de la literatura, y ante el que aparece un gato mirándola con asombro. Sabela González declaró que la iniciativa de crear esa ilustración se gestó en lo mucho que le gusta la lectura y que la inclusión del minino en el mismo respondió únicamente al hecho de que en el momento de dibujarla estaba con un animal de esa especie.

El premio para la alumna ganadora, y que le entregó la concejala de Educación, Juana Brión, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro, consistió en un lote de libros y un diploma, y se imprimirá su diseño en formato de marcapáginas para repartir posteriormente desde la biblioteca municipal ribeirense, y se montó una exposición con la totalidad de los dibujos participantes. Tanto la premiada como sus compañeros de clase y el personal docente tuvieron la oportunidad de visitar esa muestra con la totalidad de los trabajos participantes y que se podrá ver hasta que remate el presente mes.