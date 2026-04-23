La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza eleva el tono de sus reivindicaciones y pasa la noche en el vestíbulo hospital comarcal

Una veintena de personas pasaron la noche concentradas en el vestíbulo de la entrada del Hospital do Barbanza para reclamar que una reunión con su director y con el gerente del área sanitaria Chechu Río

La falta de respuesta desde febrero de 2024 a sus peticiones para mantener una una reunión con el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y con el director del hospital comarcal para abordar la situación real de las listas de espera ha provocado que por parte de la Plataforma en Defensa da Sanidade Público do Barbanza hayan decidido elevar el tono de sus reivindicaciones y movilizaciones.

Tal fue así que las concentraciones durante unos minutos celebradas hasta ahora ante las puerta principal de entrada al complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros vieron ampliada su duración, y el martes se prolongaron desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde.

Después de pasar la segunda mañana entera concentrado en el mismo lugar sin que les volviera a llegar respuesta a la nueva petición -la tercera en algo más de dos años- por escrito registrada anteayer para que Ángel Facio y Hugo Pérez los citasen para hablar de las listas de espera reales en el Hospital do Barbanza, desde la referida plataforma sanitaria comarcal decidieron prolongar durante la tarde de ayer el desarrollo de su concentración. Además, tenían intención de seguir adelante con ella durante la pasada madrugada en el interior del edificio para no quedarse a la intemperie, teniendo en cuenta la bajada de las temperaturas por la noche.

Fue entonces cuando, pasadas las 22.00 horas, una veintena de persona se metió en el vestíbulo de manera pacífica para pasar la que iba a ser, y que finalmente fue, la primera noche concentrados. Desplegaron una mesa para servir y degustar la cena, con la que coger fuerzas para la que iba a ser una noche larga sobre colchonetas y sacos de dormir. Recibieron la visita del vigilante de la empresa de seguridad, que les invitó a salir, pero no lo aceptaron, aunque estuvieron a la expectativa de que les pudieran mandar a las fuerzas de seguridad para desalojarlos, algo que finalmente no sucedió. Y, mientras esperan a que les citen a la reunión solicitada, están dispuestos a seguir concentrándose en los próximos días, pero anuncian que si les llaman para una reunión decidirán suspender esta acción de protesta.

Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza indican que lo que reclaman es transparencia sobre las listas de espera, para que se publiquen también las demoras para segundas consultas o de revisión con el especialista, algo que actualmente no se hace con el argumento que no están obligados a ello. En este sentido, quieren saber los datos reales en relación a los pacientes que tardan más de seis meses en ser atendidos, y precisan que "non queremos que nos digan medias nas demoras nas primeiras consultas nas que estean mesturadas as preferentes e as ordinarias, cando sabemos que estas últimas teñen listas de espera superiores".

Igualmente, la portavoz de dicha plataforma, Marián Rodríguez, indicó que también les quieren preguntar por cuáles son las especialidades que tienen más demoras para las citas y lo que pasa en revisiones de pacientes con más de un año de demora. "Queremos saber a situación real de pacientes que teñen que agardar más de medio ano tanto para unha consulta de calquera tipo comp para probas diagnósticas", precisaron desde la plataforma. Además, otra de las preguntas que les quieren hacer es sobre el plan que tienen para gestionar el importante problema de las largas listas de espera y cómo van a afrontar la mejora o la resolución de la grave situación de las demoras para ser atendidos por especialista y para la realización de pruebas médicas.

Una veintena de personas pasaron la noche concentradas en el vestíbulo de la entrada del Hospital do Barbanza para reclamar que una reunión con su director y con el gerente del área sanitaria Chechu Río

Las personas que se concentraron de noche en el vestíbulo de la entrada principal de Hospital do Barbanza cenaron en ese lugar Chechu Río