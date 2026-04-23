Five Pipers, Faltriqueira, Ardentía y Ramalleira serán cabezas de cartel del Bruón Folk Fest que se celebrará los días 8 y 9 de mayo en Artes

Pablo Silva, María Cortes, Ana Barreiro, María Sampedro, Fernando Abraldes y Ventura Otero presentaron el festival Chechu Río

Five Pipers, Faltriqueira, Ardentía y Ramalleira serán cabezas de cartel del III Bruón Folk Fest, que se celebrará los días 8 y 9 de mayo en Artes. Serán los encargados de ofrecer los conciertos en la jornada de clausura, concretamente, a las nueve, diez y media de la noche y en la medianoche, tras los que habrá la despedida a golpe de interpretación conjunta y emotiva del ‘Himno Bruón’.

Arropado por su presidente, Pablo Silva, la vocal María Cortés, la alcaldesa María Sampedro y los ediles Ana Barreiro y Fernando Abraldes, el secretario de la asociación cultural ‘Os Liantes’, Ventura Otero desgranó el cartel, que arrancará a las 20.00 horas del primer día con un acto en el que se invocará la magia del Bruón, y la puesta en marcha de una feria con puestos de piezas de cuero, madera e ilustración gallega.

Media hora después se dará paso a una mesa redonda sobre el eco de las crónicas y del bronce, letras y sonidos que transmiten y comunican con su propio lenguaje y en la que participarán Nel Vidal, el campanero Mateo Vázquez y la técnica municipal de Normalización Lingüística, Alicia Padín.. A las 21.30 serán Os Liantes y amigos quienes amenizarán la velada, que se cerrará con ritmos metal-punk con gaitas de Five Pipers.

La programación del sábado arrancará a las once de la mañana con el III Bruonciño, en el que los más pequeños tomarán el escenario para mostrar “toda a súa forza”. Luego empezarán las demostraciones de artesanía tradicional de forja y cerámica, para dar paso a un coloquio de niños con Mondra, uno de los referentes de la escena musical gallega. Ce Pantasma ofrecerá sus espectáculos a las 13.30 y 18.30 horas, Pakolas, con su música y narración en familia (16.00) y el taller pedagógico con Paula Pérez una hora después.

La sesión vermú (14.30), contará con el sonido auténtico y elegante de Requinta de Lampai. A las 17.10 horas se desarrollará el certamen ‘Ti si que Bruas’, abierto al talento espontáneo, y a las 19.30 será el taller de baile con Luis Prego, que estará dirigido a todos los niveles, para rematar de noche con las actuaciones estelares de Faltriqueira, Ardentía y Ramalleira, y el colofón de la interpretación del 'Himno Bruon'.

De esta manera, el Centro Recreativo de Artes y su entorno se convertirán en la capital del folclore gallego con un evento que evolucionó de las foliadas pasadas al actual formato que se desarrolla en torno a la leyenda del buey o el “mouro encantado”, que sobrevivió después de que un pueblo entero quedó sumergido bajo las aguas de la laguna de Carregal, y que aún en la actualidad se pueden escuchar sus “berros, bramidos, ruxidos ou bruxidos”, y de los que le viene el nombre al festival folk, “do moito que bruaba e brúa”, e incluso se pueden ver las burbujas de su respiración en la propiaSilva, Cortes, Barreiro, Sampedro, Abraldes y Otero presentaron el festival | Ch.R.laguna.