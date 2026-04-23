El Sergas defiende su “xestión resolutiva” en el Hospital do Barbanza frente al encierro en demanda de listas de espera transparentes

Una veintena de personas se encerró en el vestíbulo del hospital comarcal para elevar el tono de sus protestas Chechu Río

La Dirección del Hospital do Barbanza entiende que puede haber preocupaciones o demandas por parte de algunos colectivos, “que forman parte -dice- do funcionamento normal do sistema sanitario”, pero cree importante trasladar a la ciudadanía una “visión rigorosa e baseada en datos obxectivos”. Así, afirma que “o compromiso segue sendo claro: seguir mellorando, consolidar os avances acadados e ofrecer unha Sanidade Pública de calidade, próxima e resolutiva para toda a poboación do Barbanza”.

Por su parte, la Consellería de Sanidade y la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza declararon que mantienen una “intensa actividade de diálogo cos representantes dos traballadores e dos pacientes que foron establecidos para tal fin”. De esta manera respondieron al encierro en el vestíbulo de entrada al hospital comarcal que desde la noche del miércoles, y que piensan seguir manteniendo, integrantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para reclamar una reunión en la que hablar de la situación de las listas de espera del servicio asistencial comarcal con su director y el gerente de dicha área sanitaria

“Melloras”

El Área Sanitaria indica que los datos oficiales muestran una “redución moi significativa dos tempos de espera en consultas externas e sitúan a lista de agarda cirúrxica entre as mellores de Galicia en varios períodos, o que evidencia unha mellora no funcionamento do centro ao tempo que se mantivo a atención urxente”. E incide en que los indicadores oficiales que se publican responden a “criterios homoxéneos” fijados por el Ministerio de Sanidad para todo el Sistema Nacional de Salud, y que eso permite que los datos sean comparables entre comunidades autónomas y centros sanitarios, “evitando interpretacións parciais e garantindo transparencia metodolóxica”.

Y añade que ello está directamente relacionado con el “reforzo de profesionais que se levou a cabo, cun incremento notable en servizos clave como Medicina Interna, Ciruxía Xeral, Radioloxía ou Xinecoloxía, entre outros”. Y agrega que se pusieron en marcha procesos de estabilización y nuevas incorporaciones, incluyendo un concurso específico para puestos de difícil cobertura, y que se tomaron medidas para mejorar la captación de profesionales, haciendo más atractivo el hospital.

"Refuerzos"

En paralelo, sostiene que se reforzó la Atención Primaria, “especialmente en Ribeira, onde se acadou unha cobertura practicamente completa das prazas médicas, o que contribúe a mellorar a continuidade asistencial e a descarga da presión hospitalaria”. Y destaca la “melloras organizativas introducidas”, como la ampliación de la actividad en endoscopias, la puesta en marcha de nuevos servicios e implementación de planes específicos para recuperar actividad.

La Xerencia da Área Sanitaria suma a lo ya expuesto “investimentos relevantes” en tecnología e infraestructuras, con renovación de equipamientos, modernización de servicios e incorporación de nuevas capacidades diagnósticas que, a su juicio, mejoran la calidad asistencial y las condiciones de trabajo de los profesionales. Y hace referencia a los proyectos de mejora arquitectónica y construcción de nuevos centros de salud.