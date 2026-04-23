El Malecón de Ribeira albergará este domingo una clase abierta del Taller Alecrín para conmemorar el Día Internacional de la Danza

La presidenta y el director del Taller Alecrín, Lola López y Francisco Muñiz, acompañados de la concejala Ana Barreira, presentaron el cartel de la actividad de este domingo en el Malecón Chechu Río

El Malecón de Ribeira, a la altura de la oficina municipal de turismo, será escenario este domingo, 26 de abril, a partir de las seis de la tarde, de una clase abierta de baile del Taller Alecrín. Será su forma de celebrar de manera anticipada el Día Internacional de la Danza, que se conmemorará tres días después -miércoles 29-, según estableció la Unesco en el año 1982 para rendir homenaje a Jean-George Noverre. Se trata de una actividad que, bajo el lema “Compromiso co baile”, se perseguirá fomentar la participación y la educación de la danza a través de eventos.

Los interesados en la actividad podrán asistir de manera gratuita a esta “mostra de linedance e baile social” a cargo de alrededor de 80 participantes en los clases que Taller Alecrín desarrolla en varias localidades con la colaboración de entidades públicas y asociativas como, Ambar y Amas de Casa de Ribeira. Por su parte DJ Dani Fontaíña se encargará de amenizar esta jornada de baile. Su director, Francisco Muñiz, acompañado de la presidenta, Lola López, indicó que las coreografías incluirán ritmos como swing, country, soul, pasodoble, bachata, merengue, cha-cha-chá, disco y funky, con 14 propuestas distintas.