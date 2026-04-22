Una concentración continua ante la puerta principal del Hospital do Barbanza reclama transparencia en las listas de espera y la realidad de las mismas

La concentración continua desarrollada a lo largo de la mañana de ayer y está previsto que continúe hoy y se repita mañana y el viernes si no les citan para una reunión Chechu Río

La puerta de entrada principal del Hospital do Barbanza albergó en la mañana de ayer, de 9.00 a 15.00 horas, y lo repetirá durante el resto de semana, una concentración continua en demanda de transparencia en las listas de espera, para incluir las relativas a las segundas consultas y que las de las primeras sean reales y no se establezca a través de una media de las urgentes, las preferentes y las ordinarias, pues desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, que lidera dicha convocatoria sostienen que la demora es mayor a la de esa media. En caso contrario, seguirán hasta el día 24, por lo que animan a la gente a acudir a esa movilización "xa que todos somos afectados das listas de espera no hospital comarcal", y que luego decidirán lo que hacen a continuación.

Además, aprovecharon la ocasión para entregar por registro una nueva solicitud de reunión, y ya van tres, con el gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, Ángel Facio, y con el director del Hospital do Barbanza, Hugo Pérez. para presentarles esa demanda y que les informen de la realidad de las mismas en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros, así como de las medidas para mejorarlas. Ahora están a la espera a lo largo de esta mañana de que desde la Xerencia se pongan en contacto con ellos para contestarles a su solicitud. En caso de que les citen a una reunión, procederán a suspender las acciones de protestas

Su portavoz, Marián Rodríguez, recordó que a esta acción de protesta se llega después de más de tres años reclamando esa medida, pues fue a finales de 2023 cuando inició una recogida de firmas con esa finalidad y que "entonces recollimos más de 3.000 sinaturas, que se lle entregaron ao conselleiro de Sanidade en febreiro de 2024 e nos contestou que publicaban o que tiñan que facer por obrigación". Después de esa respuesta, dicha plataforma sanitaria les solicitó una reunión con los entonces gerente del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza y director del Hospital do Barbanza, pero nunca recibieron contestación. Entretanto llevaron a cabo- alguna nueva concentración y en junio de 2025 presentó una segunda solicitud de reunión tras el nombramiento de los nuevos gerente y director, pero tampoco obtuvo respuestas.