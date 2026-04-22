La oposición ribeirense reclama al Gobierno local que reconsidere el trazado del carril bici proyectado y licitado entre Coroso y Palmeira

El concejal no adscrito Juan Luis Furones, el portavoz socialista Francisco Suárez-Puerta y los ediles frentistas Luis Pérez y Genoveva Betanzos dieron a conocer los detalles de su moción Chechu Río

Dos semanas después de que se publicó el proyecto de construcción de un carril bici entre Coroso y el acceso al cementerio de Palmeira, y el anuncio de su licitación por 592.847 euros, los grupos municipales del BNG, PSOE y no adscritos presentaron una moción conjunta al pleno para instar al Gobierno local a reconsiderar la configuración actual del trazado, por considerar que presenta “deficiencias significativas”, y se decida la mejor alternativa para garantizar la continuidad, seguridad, integración y funcionalidad de la infraestructura. Critica que el trazado no es lineal, sino que a pocos metros de iniciarse cruza una calzada con gran densidad de tráfico a velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, que se elimina una franja de 1,5 kilómetros de aparcamientos, que se estrechan o eliminan varios tramos de aceras, que también se ven afectadas paradas de buses y que no conecta con los puntos de interés de la zona.

Estas tres formaciones que integran la oposición ribeirense señalan que ese proyecto constituye una “actuación relevante” para el fomento de la movilidad sostenible, incluida en la Agenda Urbana de la capital barbanzana, pero advierte que el trazado propuesto “presenta deficiencias significativas se se analiza á luz da ‘Guía de Recomendaciones para el Diseño de Infraestructura Ciclista” do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que establece os criterios básicos que deben cumprir este tipo de actuación”. Así, BNG, PSOE y no adscritos inciden en que dicho documento establece que una red ciclista debe ser “segura, inclusiva, coherente, directa, cómoda, atractiva, dinamizadora, identificable, integrada na mobilidade sostible e compatible ambientalmente”, y que recoge una serie de principios generales de planificación, como “a integración e adaptación ao contexto, o coñecemento da demanda actual e futura, o coñecemento do terreo e das experiencias reais, a integración con outros plans, a análise e inventario da calidade, a participación da veciñanza, as campañas de comunicación e a priorización das medidas”.

Atraviesa la carretera

Sin embargo, la oposición advierte que su trazado no es lineal, sino que atraviesa la carretera unos metros después de iniciar su recorrido en dirección Ribeira-Palmeira. “Esta solución incumpre o principio de coherencia e continuidade da rede ciclista e que, segundo a guía, debe evitar interrupcións, cruzamentos innecesarios e inconexións no itinerario”. Y puntualiza que, además, vulnera el principio de sencillez al no ofrecer un trazado claro y continuo, obligando a los ciclistas a realizar maniobras que incrementan el riesgo de atravesar una calzada que tiene un elevado volumen de tráfico rodado y los límites de velocidad oscilan entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, en la moción presentada se advierte que el trazado previsto supone la eliminación de una franja aproximada de kilómetro y medio de aparcamiento, con loque a su juicio genera una “forte afección á veciñanza”. Igualmente, indica que la solución adoptada no garantiza usos existentes y puede generar problemas a la hora de poder dejar los vehículos estacionados, especialmente en los meses de verano, en que hay un incremento de la población y de visitantes en el municipio.

Por otro lado, se señala que la zona de la curva de As Saíñas, así como las dos siguientes, el trazado propuesto presenta “problemas evidentes de visibilidade entre vehículos e ciclistas”, y que ello supone un “incumprimento do principio de seguridade, que debe ser o requisito fundamental da infraestrutura ciclista, tanto en termos reais como percibidos polas persoas usuarias”. La oposición precisa que el diseño debe facilitar la visibilidad y percepción de los usuarios entre sí, tanto peatones como ciclistas o conductores de vehículos a motor, con la suficiente antelación, tanto en tiempo como en espacio, para reaccionar, para evitar el conflicto. Por el contrario, advierte que “o trazado proposto reduce a visibilidade e introduce puntos de conflito, polo que non habería que repensalo ben para que sexa un trazado axeitado”.

Aceras afectadas

BNG, PSOE y no adscritos consideran que la solución adoptada implica, en varios tramos, la reducción e incluso la eliminación directa de la acera, provocando que las viviendas pasen a tener salida directa al carril bici y que los peatones tengan que caminar por el. “Isto racha co principio de convivencia segura entre ciclistas e peóns, xa que a ‘Guía’ establece que o deseño debe atender ao conxunto de usuarios da vía pública, especialmente aos peóns, evitando conflitos entre estes e os ciclistas. Debe terse en conta que as bicicletas, nun tramo como o da AC-305, poden circular a velocidades entre os 20 e os 40 kilómetros por hora, o que, sumado á proximidade ás vivendas, xera un risco elevado tanto para a veciñanza ao entrar e saír das súas casas como para as persoas usuarias do carril bici”.

En la iniciativa conjunta registrada por la oposición se hace referencia a las paradas de autobús existentes, por entender que se ven directamente afectadas por el trazado. En ese sentido, dicen que la falta de espacio obliga a las personas que esperan la llegada de ese transporte a atravesar el carril bici, “iso cando hai beirarrúa porque no proxecto hai treitos nos que a beirarrúa se reduce ou desaparece directamente”. A su entender, eso supone un incumplimiento del principio de integración con la movilidad sostenible y que también vulnera el derecho de cualquier persona a tener garantizada la accesibilidad universal. “Ademais, existe unha alternativa, xa que os anchos da vía permiten reordenar as paradas, crear o carril bici, pero mantendo a continuidade peonil. Desta maneira, non se penalizaría nin aos peóns nin ás usuarias que acceden ou descenden do autobús, evitando situacións de risco ao non verse sorprendidas pola presenza de bicicletas. Así mesmo, permitiríase dispoñer dun espazo seguro para a espera, sen invadir a vía ciclista nin interferir co seu uso”.

Puntos de interés

La oposición sostiene que el trazado del carril no responde al principio de conexión con los principales puntos de interés, pues señala que la red ciclista debe conectar de forma eficiente los focos de atracción de desplazamientos, evitando rodeos y cruces innecesarios. “Neste caso, a solución proposta obriga a atravesar a estrada para acceder a destinos máis destacados, como a praia e o cámping de Coroso e os areais de Riazor, Pedras Negras, Supinal e otros”. Y añade que quién circule hacia Palmeira o A Pobra acabaría el recorrido en el lado contrario al que le correspondería para continuar, generando una situación “pouco intuitiva e insegura”, teniendo que atravesar la carretera en una curva y con escasa visibilidad.

Y, por último, los representantes de los tres grupos municipales, indican que la construcción de dicho carril bici “coincide” con la obra de humanización de la travesía de la carretera comarcal AC-305 en un tramo inmediato. “Resulta necesario planificar de forma coordinada e integrada ambas actuacións, co fin de garantir un tráfico seguro para vehículos e peóns e evitar molestias”. En este sentido, consideran que una falta de coordinación puede acarrear “problemas relevantes de tráfico e seguridade”, especialmente en un corredor de alta intensidad de uso que, además, está actualmente afectado por la paralización de los trabajos de la referida humanización en esa misma vía.