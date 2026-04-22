El PSOE de Ribeira acusa al PP de pretender "ocultar" con vinilos “o fracaso histórico" de sus políticas económicas

El concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, presentó un cartel de la feria | Chechu Río

El grupo municipal del PSOE ribeirense critica la iniciativa dada a conocer ayer por el equipo de gobierno local de cubrir los escaparates de los bajos comerciales vacíos con vinilos, al considerar que “esta medida é un intento de tapar o peche de negocios e o fracaso do seu modelo económico en Ribeira”, afirmó su portavoz, Francisco Suárez-Puerta.

Desde el partido del puño y la rosa denuncian que los populares “intenta vender como ‘embelecemento’ o que non é máis que propaganda pagada con fondos públicos para tapar o abandono que eles mesmos xeraron. A realidade é evidente: mentres anuncian ‘pegatinas’ e embelecemento, os lazos da campaña ‘Enlaza Ribeira’ podrecen nas árbores do centro e Ribeira paga as consecuencias desta falta de proxecto”.

Suárez-Puerta Colomer considera que esta actuación únicamente responde a “unha estratexia” basada en el “posado” y en la “propaganda”, sin un impacto real, “evidenciando a falta dun proxecto económico para Ribeira”. Ahondando en esta cuestión, indica que la alcaldesa, María Sampedro, “actúa seguindo unha lóxica propia de Shary Bobbins, na que o importante non é resolver os problemas, senón agochalos e que non se vexa”, y que el resultado será “o de sempre: unha chapuza total”.

A juicio del portavoz socialista, esa iniciativa demuestra que o Ejecutivo ribeirense “está a favorecer a propietarios que incumpren as ordenanzas municipais, en detrimento daqueles que si as cumpren, premiando a quen afea e frea Ribeira en lugar de impulsar a quen si se esforza e cumpre coas normas”, y agregó que “estas políticas non favorecen o comercio local, senón que provocan a súa desaparición progresiva”.

Asimismo, Francisco Suárez-Puerta aprovecha para denunciar la “ausencia” de avances respecto al polígono industrial de Pedras Vermellas, “que continúa sen financiamento nin calendario, o que está a impedir a implantación de novas empresas e limitando o crecemento das existentes pola falta de chan industrial”. En ese contexto, critica que el PP “leva décadas sen desenvolver nin un só metro de chan industrial en Ribeira” y acusa al Gobierno municipal de “facer anuncios sen contido real”.

Por ello, el PSOE advierte de que no se puede construir el futuro económico de Ribeira “a base de decorados”, y añade que esa forma de actuar “responde a un modelo baseado en agochar a realidade para aparentar”, y su portavoz municipal plantea si “o próximo será propoñer unha lona que tape a zona de Pedras Vermellas para facer ver que existe o polígono industrial”.

Así, desde las filas socialistas de Ribeira avanzanb que llevarán al próximo pleno dos acciones para tratar la situación del futuro parque empresarial “ante a ausencia de avances reais no proxecto” y “solicitar que se actúe de maneira inmediata para evitar o deterioro da imaxe urbana da zona comercial”. Y denuncian que el estado actual de la campaña ‘Enlaza Ribeira’ contradice la propia estrategia municipal contra el feísmo y, por eso, reclamará la retirada o sustitución de esos elementos y que se redistribuyan los fondos previstos para colocar vinilos en la promoción del comercio local.

Igualmente, el concejal del PSOE de Ribeira insiste en que Ribeira precisa de una “planificación seria”, con proyectos reales y compromisos concretos orientados a la creación de empleo, a la atracción de inversiones y al cuidado de los espacios públicos, “e non posados nin iniciativas que só buscan ocultar a realidade en lugar de transformala”. Y concluye que Ribeira necesita un polígono industrial y dinamizar el comercio “e non gastar 20.000 euros en pegatinas”.