El Hospital do Barbanza aumenta su atención farmacéutica con la incorporación de un nuevo profesional para ese servicio

Un nuevo farmacéutico se ha incorporado a la plantilla del complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón para facilitar la dispensación de ciertos medicamentos Cedida

El Hospital do Barbanza acaba de dar u nuevo paso en la atención que proporciona a los pacientes al incorporar un nuevo profesional de Farmacia, que permite potenciar la dispensación hospitalaria de medicamentos, evitando que los pacientes del distrito sanitario barbanzano tengan que desplazarse más de 60 kilómetros hasta los hospitales de referencia en la capital de Galicia. Así lo dio a conocer la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza, desde donde precisan que los medicamentos de dispensación en el propio hospital son tratamientos que, por su complejidade o riesgo potencial, requieren control médico y farmacéutico hospitalario, por lo que se realiza exclusivamente en los referidos servicios de Farmacia de ese tipo de complejos asistenciales.

“Diversas melloras no Servizo de Farmacia da área sanitaria, así como o incremento na dotación de profesionais neste servizo permitiron ao hospital comarcal avanzar na atención farmacéutica hospitalaria no seu eido”, indican desde la referida gerencia, que detallá que, con este refuerzo, se conseguirá que más de 300 pacientes del distrito barbanzano se beneficiarán directamente de este servicio en el propio hospital ubicado en le lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros.

“Trátase dun avance clave en accesibilidade e humanización xa que o centro asume a atención farmacéutica de enfermidades autoinmunes como a de Crohn, patoloxías neurolóxicas como a esclerose múltiple, enfermidades infecciosas como os antirretrovirais ou doenzas raras como a fibrose quística”, sostienen desde el departamento que dirige Ángel Facio, desde el que inciden en que “achegar a dispensación hospitalaria ao centro sanitario situado en Ribeira mellora de forma directa a calidade de vida dos pacientes ao evitar desprazamentos longos, reduce custos ao tempo que garante manter o seguimento farmacéutico especializado e máis próximo”.

Dicha ampliación en la cartera de servicios del Hospital do Barbanza “non só busca a comodidade senón que reforza a seguridade clínica”. Entre sus principales ventajas destaca la mayor accesibilidad para pacientes crónicos o con mobilidade reducida, así como el ahorro económico y el menor impacto ambiental al disminuir los trayectos por carretera. “O seguimento farmacoterapéutico máis próximo asegura que o paciente mellore a adherencia ao tratamento mentres se optimizan os recursos”, subrayan desde el Sergas, desde dónde también inciden en que esta medida representa un paso decisivo hacia una Sanidad “máis próxima eficiente e centrada nas persoas”, y que con la incorporación del nuevo farmacéutico, el Hospital do Barbanza se consolida como un centro clave para acercar la atención farmacéutica avanzada al entorno local.