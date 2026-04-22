La acusada de estafa continuada por 50.000 euros a una ribeirense a la que cuidaba declara que retiró el dinero sólo para la anciana

El juicio a una encausada por estafa continuada a una anciana se celebró ayer en la sección compostelana de la Audiencia Chechu Río

Una mujer acusada de estafar 50.080 euros a una anciana, a la que cuidaba en Ribeira, declaró en el juicio que se siguió ayer contra ella en la sección compostelana de la Audiencia Provincial que las retiradas de efectivo que llevó a cabo con la tarjeta bancaria de la víctima eran para la propia anciana, incidiendo en que “el dinero no era para mi, era para ella”. La encausada sostuvo que las operaciones que realizó, tanto disposición en efectivo como transferencias, fueron hechas a petición de la mujer a la que prestaba ayuda en el domicilio.

A preguntas del fiscal, la procesada explicó que trabajó unos 8 meses para la víctima, a la que cuidaba normalmente por las tardes, aunque agregó que algunas veces llegó a realizar turnos de mañana. Y explicó que en ese periodo la afectada le facilitó su tarjeta bancaria y su número PIN para efectuar extracciones de efectivo para pagar los gastos de la casa y comida, a la vez que le autorizó transferencias para abonarle su sueldo. Y aseguró que, en sus visitas al banco, acudía habitualmente con la mujer, que le autorizó esas operaciones. Además, afirmó que todo el gasto se correspondía con el de la anciana: “La señora gastaba mucho, yo no le apuntaba lo que gastaba al mes, pero gastaba mucho”, dijo en referencia a los 50.000 euros que se estima que se retiraron en ese periodo. Y aseguró que la víctima, ya fallecida, era una mujer “muy desconfiada”.

En la vista oral declaró otra mujer que trabajó en varios periodos para la víctima, y que admitió que retiraba dinero en efectivo, entre 300 y 600 euros mensuales, empleando la tarjeta que le dejaba la anciana. Fue esa testigo la que declaró que, una vez la llamó para que retirara dinero y observó movimientos sospechosos en el extracto y dio la voz de alarma. Y dijo que la anciana tenía “poca movilidad” desde que hace años sufrió un ictus y que “no salía de casa”.

Abuso de confianza

En su escrito de calificación, la Fiscalía sostiene que la acusada, “haciéndose valer de su trabajo como auxiliar de ayuda en el domicilio” de la víctima accedió con su autorización a los datos de la tarjeta bancaria. Añade que la afectada hizo eso -apunto el Ministerio Público-, con la intención de que retirara 600 euros con periodicidad mensual para tener efectivo del que disponer, ya que tenía dificultades para desplazarse fuera de su casa.

Pero, el fiscal mantiene que la encausada, “con ánimo de ilícito enriquecimiento y aprovechando la confianza que la víctima depositó en ella por la relación laboral preexistente” utilizó ese dinero para fines propios. En concreto, señaló que “se sirvió de la referida tarjeta y de los datos obrantes en ella para efectuar 12 transferencias” en cantidades distintas, y que contrató el seguro de un vehículo de su pareja, e hizo compras en varios negocios de Ribeira.

La Fiscalía solicita para esa mujer encausada, de nacionalidad brasileña, que ayer se sentó en el banquillo de los acusados para responder de un delito continuado de estafa, una condena de cuatro años y medio de cárcel, así como el abono de una multa de 3.000 euros y de una indemnización de 50.080,46 euros, que es el importe total que se calcula que fue defraudado, más los intereses legales. Sostiene que la encausada cometió el ilícito penal con la circunstancia agravante de abuso de confianza.