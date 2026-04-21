Ribeira impulsa una propuesta de embellecimiento de los escaparates de los bajos comerciales vacíos con vinilos de imágenes de sus recursos turísticos

La alcaldesa, María Sampedro, dio a conocer la iniciativa de embellecimiento de escaparates de bajos vacíos y sin actividad promovida por las concejalías de Comercio y de Turismo Chechu Río

Las concejalías de Comercio y de Turismo de Ribeira impulsa una iniciativa para tratar de conseguir el embellecimiento de escaparates de bajos comerciales vacíos con la pretensión de erradicar el feísmo y la contaminación visual generada a consecuencia de la “cartelería excesiva e obsoleta” y que incumplen las ordenanzas municipales.

Así, esta acción contempla, con cargos a las arcas municipales, con una partida inicial de 20.000 euros, susceptible de ampliarse, para proceder a la limpieza y acondicionamiento de las fachadas y escaparates de esos locales que están sin actividad alguna, para seguidamente colocar vinilos de alta calidad y rotulación homogénea con imágenes promocionales de los recursos turísticos de Ribeira, “o cal redundará na difusión deses atractivos mediante soportes alternativos, e tamén na dinamización comercial, ao mesmo tempo que se fomenta a participación cidadá ao involucrar á veciñanza no coidado do pobo”, subrayó la primera edila.

Sampedro indicó que la Administración local asumirá con fondos propios la elaboración y el diseño de los vinilos, así como el coste de su colocación mientras esos inmuebles carezcan de actividad económica. "Xa no mes de novembro nos comprometemos nunha reunión cos socios da Asociación de Empresarios de Ribeira a traballar nunha campaña de mellora estética dos espazos públicos; unha medida que estivemos perfilando nestes meses. Cumprimos así a nosa palabra con esta iniciativa de embelecemento, que se suma ao incremento da ornamentación vexetal", manifestó la regidora local.

Soportes alternativos

"E isto non só embelece as nosas rúas, tamén sirve para poñer en valor os nosos recursos turísticos empregando soportes alternativos", declaró Sampedro Fernández, quién agregó que, con ello, se busca “restaurar a imaxe urbana, regular a cartelería e publicidade, dar cumprimento a ordenanza de limpeza no tocante á colocación de carteis, revitalizar os baixos baleiros e sensibilizar aos propietarios e anunciantes sobre a responsabilidade no mantemento das propiedades privadas”.

La mandataria local detalló que en esta propuesta podrán participar los propietarios de bajos comerciales de todo el municipio y que en el momento de registrar su solicitud se encuentren vacíos e inactivo. Los escaparates deberán cumplir una serie de condiciones mínimas de limpieza y conservación que permita la colocación del vinilo en su cristal.

Trámites de participación

Además, la alcaldesa informó que la participación será gratuita y se podrá formalizar durante el mes siguiente a la fecha de inicio de la publicación de las bases correspondientes en la página web municipal a través del envío de un mensaje a la dirección de correo electrónico comercio@ribeira.gal, con el Anexo I cubierto, acompañado de cierta documentación, como copia del DNI/CIF, acreditación de la propiedad y una fotografía como mínimo de la fachada del local con indicación del tamaño del escaparate.

Desde el Ayuntamiento indican que se evaluarán todas las solicitudes y se seleccionarán aquellos escaparates que se considere apropiados para la puesta en marcha de la iniciativa, atendiendo a criterios de localización, tamaño, distribución equitativa por las calles o la adecuación a los vinilos disponibles, entre otras cuestiones.