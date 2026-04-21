La AXI trabaja en la redacción de un proyecto constructivo para la mejora de la seguridad viaria en la ‘Curva da Chabola’ de la carretera AC-550

El límite de velocidad en el kilómetro 103 de la AC-550 es 50 kilómetros por hora y hay señales de la sucesión de curvas peligrosas Chechu Río

El brutal accidente de tráfico, con una colisión frontal entre un Audi A3 y un Mercedes C200, registrado en torno a las diez y cuarto de la noche de este pasado sábado en la popularmente conocida como ‘Curva da Chabola’, a la altura del kilómetro 103 de la carretera de titularidad autonómica AC-550, de Cee a Ribeira, y que fue uno más de los registrados en ese lugar, ha provocado las primeras reacciones.

Tal es así que desde la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), entidad perteneciente a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, indicaron que está trabajando en la redacción de una actuación, para la que se está analizando la mejor solución, con la finalidad de lograr mejorar la seguridad viaria en ese mismo tramo de carretera de su responsabilidad.

La Axencia Galega de Infraestruturas está analizando las medidas a adoptar para mejorar la seguridad vial en las popularmente conocidas como 'Curva da Chabola' Chechu Río

Desde el departamento del Gobierno gallego que dirige María Martínez Allegue señalaron que la AXI está trabajando en la elaboración de un proyecto constructivo más amplio y en el que se contemplan intervenciones en distintos tramos de carreteras de titularidad de la Xunta de Galicia en el conjunto de la provincia de A Coruña, precisando que entre ellas se contempla actuar en la AC-550, y el entorno de la ‘Curva da Chabola’ se contempla entre ellas.

Reacción municipal

La alcaldesa ribeirense, María Sampedro, expresó su preocupación por lo ocurrido este pasado sábado y por los antecedentes de siniestralidad que tiene ese punto considerado de una elevada concentración de accidentes de tráfico. En ese sentido, manifestó que desde el Ayuntamiento estudiarán lo que se puede hacer y que esa situación, junto con otras que existen en la capital barbanzana las tratarán de abordar con la propia conselleira o con la directora de la AXI, María Deza Martínez, para darle una solución.

Además, la primera edila anunció que, por lo menos, les va a solicitar la adopción de medidas de prevención en ese tramo viario que está limitado a 50 kilómetro por hora y que cuenta con señalización vertical que “advierte del tramo de curvas peligrosas”. En reacciones a las consultas de este periódico, Sampedro Fernández manifestó que es importante incidir en la cuestión de la educación vial para que todos los usuarios de las vías públicas sepan como deben comportarse en la carretera.

Pero, la mandataria ribeirense agregó que no se pueden quedar únicamente en eso y que también será necesario ver y analizar otro tipo de medidas que se pueden implementar para rebajar los peligros del punto negro existente a la altura del kilómetro 103 de la AC-550. También considera que se debe intervenir de manera inmediata en las zonas viarias que presentan más problemas o en las que hay mayor riesgo de siniestralidad.

La Axencia Galega de Infraestruturas está analizando las medidas a adoptar para mejorar la seguridad vial en las popularmente conocidas como 'Curva da Chabola' Chechu Río