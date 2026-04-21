BarbanTEA ofrecerá este sábado, 25 de abril, en el Centro de Recursos de Ambar una acción formativa de orientación laboral a personas neurodivergentes

Imagen parcial del cartel anunciados de una nueva acción formativa de la entidad comarcal BarbanTEA

La Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, BarbanTEA, programó para el 25 de abril, a partir de las seis de la tarde, en las instalaciones del Centro de Recursos de Ambar, en el lugar ribeirense de Granxa-San Roque. Será una nueva actividad dentro de su ciclo ‘Tardear con BarbanTEA. Conversa, consellos e café’, con el fin de orientación laboral para personas neurodivergentes a cargo de. Daniel Tojo Filgueira, orientador laboral en un centro colaborador del Servizo Público de Emprego. Desde la entidad promotora de esta iniciativa indican que la formación que se ofrecerá será en un espacio para conversar, aprender y compartir mientras los asistentes toman un café.