Ribeira celebra el 23 con la comunidad educativa el Día Internacional del Libro con la representación de la obra de danza y fantasía ‘O arcón de Noa’

Las edilas de Cultura y de Educación, Ana Barreiro y Juana Brión, presentaron el cartel del espectáculo que albergará este jueves el auditorio y que se dirigirá en exclusiva a la comunidad educativa

Con motivo de la conmemoración este jueves, 23 de abril, del Día Internacional del Libro, el auditorio de Ribeira albergará a partir de las doce del mediodía el espectáculo de danza y fantasía ‘O arcón de Noa’ para público escolar. Esta función, en la que por medio del lenguaje de la danza contemporánea, el uso de objetos y la interacción con el dispositivo escénico, ofrece al espectador múltiples situaciones y personajes guados por una narración clásica de cuento de magia y fantasía. Además, aborda temáticas como la empatía, la sostenibilidad, la cooperación, la diversidad, la inclusión y el respeto a lo diferente, es decir, valores sociales para el desarrollo de la población infantil.

Esta representación cuenta la historia de Noa, una niña que vive con su madre y no tiene con quien jugar, y que en su arcón guarda juguetes que ya no la entretienen, pues “todo parece vello e apagado no seu mundo solitario”. Sin embargo, llega el día en que, sin darse cuenta, activa un encantamiento y entra en el mundo mágico que habita en el arcón, en el que los juguetes cobran vida y “un ser misterioso” gobierna sobre ellos. Esta puesta en escena está fundamentada en las coreografías y en un dispositivo con una estética colorida y llena de fantasía y sorpresas, a la vez que está acompañada de un diseño de iluminación y un espacio sonoro que crean los diferentes ambientes y emociones que van guiando la narración.

"Chega o Día Internacional do Libro e optamos por programar un espectáculo onde ten gran peso a narración clásica pensando así nunha actividade lúdica que achegue a lectura pensando especialmente nos máis pequenos para, con este tipo de iniciativas, ir creando en cada un deles o gusto polo mundo das letras", declaró la concejala de Cultura, Ana Barreiro. Su compañera de Educación, Juana Brión, manifestó que un libro estimula la imaginación, pero también es una herramienta pedagógica “como se exemplifica na función”, por lo que considera que “é moi importante fomentar a lectura dende idades temperás e, por iso, co gallo deste efeméride, puxemos o foco nas crianzas. A literatura convida a viaxar por mundos creados a través da palabra escrita, estimulando a creatividade dos nenos e nenas ao imaxinar o que transmiten as letras plasmadas nas páxinas. Pero as obras tamén son unha ferramenta pedagóxica que transmiten importantes valores sociais".