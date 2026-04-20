La junta local ribeirense de la Asociación Española Contra el Cáncer recauda unos 13.000 euros en la cena solidaria celebrada tras su emotiva gala

Los premiados en la gala compartieron mesa con las autoridades Chechu Río

A unos 13.000 euros ascendió la recaudación que consiguió la junta local ribeirense de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la cena solidaria con más de medio millar de asistentes que se celebró en la noche de esta sábado en el restaurante ‘Chicolino’, en Exipto (Abanqueiro-Boiro), y que se destinarán a la investigación de esta enfermedad, y con la que se pretende conseguir en el año 2030 el reto del 70% de curación de pacientes.

Fue una celebración gastronómica que tuvo lugar después de la gala en la que se homenajeó al entrenador nacional de taekwondo Juan Luis Martínez, a la asociación cultural Barbantia y al oncólogo e investigador Luis Ángel León, y que estuvo amenizada por Ali y María Villar, alumnas del Espazo Creativo e Artes Escénicas ‘Mimarte’, y por su directora, Tania Fuegho.

Los comensales degustaron aperitivos variados, ensalada templada de vieiras y langostinos con espagueti de calabacín, carrillera ibérica estofada con patata panadera y verdurita, y de postre coulant de chocolate con helado cremoso. La alcaldesa María Sampedro dijo que en el dinamismo de esta entidad “xoga un papel fundamental a boa organización, a iniciativa e a afouteza de todo organigrama da asociación”.

Por último, la presidente de la junta local de Ribeira de la AECC, María José Carreira, manifestó que “todas e todos vivimos o cancro de cerca: na casa, na familia, en amigos... Por iso é tan importante saber que non estás só, que hai un sitio ao que acudir, alguén que te escoite, que te acompañe. Nos intentamos ser precisamente iso: un apoio próximo”. Y concluyó expresando que "ninguén ten por que enfrontarse a un cancro en soidade".