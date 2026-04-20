El PSOE califica de “grave” la situación de la Atención Primaria en Ribeira y exige al Gobierno local que reclame soluciones urgentes a la Xunta
Su portavoz municipal, Francisco Suárez-Puerta, le preguntará al Ejecutivo por su valoración de la Sanidad Pública en la localidad y qué medidas piensa adoptar para “frear o seu progresivo deterioro”
El PSOE de Ribeira presentará en el próximo pleno de la corporación municipal una pregunta al Gobierno local para conocer su valoración sobre la situación actual de la Sanidad Pública en la localidad y qué medidas piensa adoptar para “frear o seu progresivo deterioro”. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Suárez-Puerta, señala que esa iniciativa surge de la “crecente preocupación social” al respecto, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria, en la que persisten los “problemas estruturais”, entre los que detalla falta de profesionales, la saturación asistencial y las demoras prolongadas para obtener cita para una consulta. Desde el partido del puño y la rosa alertan que esa situación dificulta que se preste una atención sanitaria en condiciones dignas y que compromete el acceso de la ciudadanía al sistema público de salud.
Suárez-Puerta Colomer sostiene que a esta realidad se suman esperas de varios días, incluso más de una semana, para conseguir una cita médica, algo que consideran “inaceptable” en un sistema público que debería garantizar accesibilidad y rapidez. El grupo socialista también pone el foco en la respuesta social ante esta situación que denuncia, con movilizaciones sostenidas nen el tiempo en defensa de la Sanidad Pública. “Entre elas, destacan as concentracións recentes, como a que se celebrará mañá diante da porta principal do Hospital do Barbanza, así como as accións reivindicativas desenvolvidas nos últimos anos nas parroquias de Palmeira, Corrubedo e Aguiño e no propio centro de saúde de Ribeira”.
Suárez-Puerta afirmó que “é imprescindible que o Goberno local deixe de posar co conselleiro de Sanidade, asuma a súa responsabilidade e se posicione con claridade esixindo á Xunta de Galicia as melloras necesarias para garantir unha sanidade pública de calidade”. El PSOE de Ribeira subraya que “o silencio e a inacción do Goberno local non son unha opción ante unha situación que afecta directamente á veciñanza”, por lo que consideran “necesario un posicionamento firme e unha defensa activa dos intereses de Ribeira como facíamos nos no anterior goberno”.