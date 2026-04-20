El inicio mañana de la renovación del pavimento en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, de Ribeira, provocará cortes en el tráfico rodado

Las obras de renovación del asfaltado de la céntrica Avenida Miguel Rodríguez Bautista, de Ribeira darán comienzo en la jornada de mañana Chechu Río

El inicio en la jornada de mañana, martes 21 de abril, de las obras de renovación del pavimento en la Avenida Miguel Rodríguez Bautista provocará la adopción de medidas que afectarán a la circulación de vehículos. Fuentes municipales informaron que, “debido a que se vai a ter que pechar ao tráfico rodado”, las obras se ejecutarán en dos fases para tratar de minimizar el impacto en la circulación de vehículos.

De hecho, concretan que los trabajos empezarán en el tramo comprendido entre la Praza do Centenario y la intersección con las calles Canarias y Ameneiro. En un principio, se prevé que el corte de tráfico se prolongue durante dos días en cada uno de los dos tramos en que se programó que se ejecuten las obras.

Desde el Ayuntamiento comunicaron que en el periodo en que se desarrollará esta intervención, estará prohibida la circulación de vehículos pesados como camiones y autobuses en toda la vía, algo que ya estará indicado desde la glorieta de Padín hacia la Rúa Lepanto y en la popularmente conocida como ‘rotonda de la sirena’ en dirección hacia la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez. De todos modos, advierte que existirán alternativas de circulación polo centro urbano para turismos, que se indicará mediante la correspondiente señalización vertical, y recomienda que, en la medida de lo posible, se utilicen otras rutas para evitar que se registren atascos.

Ahondando en las indicaciones ofrecidas, la Administración local informa que los automóviles que lleguen a la glorieta de la sirena desde la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez deberán desviarse por la Avenida Rosalía de Castro hacia la Praza do Concello o por la Avenida da Constitución. Igualmente, comunica que se permitirá el acceso desde ese punto hacia el parking subterráneo del Centenario y a los garajes particulares o comunitarios de la Rúa Otero Pedrayo.