Más de un millar de motos se suman a la octava kedada de 'Os Reventapistóns' en Ribeira y la mitad realizaron la ruta mototurística por el municipio

Cientos de moteros se dieron cita en la salida de la ruta mototurística Chechu Río

Más de un millar de motos se dieron cita ayer en la Praza de España y su entorno, en el casco urbano de Ribeira para participar en la octava edición de la kedada organizada por el Motoclub ‘Os Reventapistóns’. Los motores empezaron a rugir desde antes de las doce del mediodía al empezar a sonar la música a cargo de Cabina DJ, y poco a poco se fueron sumando nuevas unidades. Los asistentes pudieron disfrutar de una sesión vermú amenizada por el mismo pinchadiscos en la zona de locales hosteleros del entorno de la explanada que fue el epicentro de buena parte de las actividades. A las dos de la tarde se repartieron raciones de churrasco entre los participantes, que también pudieron adquirir otra comida en los foodtruck.

El grueso de las propuestas se concentraron a partir de las cuatro de la tarde, con el concurso ‘Motos a cegas’, en el que “apalpar e escoitar” tuvo premio. El momento álgido llegó con la salida de la habitual ruta mototurística de unos 24 kilómetros y que les llevó hasta Corrubedo por Artes y Olveira, para regresar por Espiñeirido, Axeitos, Salmón, Xarás, Frións, A Graña, Aguiño, Castiñeiras y, tras recorrer la carretera de la costa, pasaron por el Malecón, rotonda de Padín, Rúa Lepanto, Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Concello y llegada al punto de partida.

Debido a que en algún tramo se les metieron coches en medio y muchos se despistaron y acabaron volvieron por donde salieron de la ciudad, es decir, por la Avenida de Ferrol. En la parte alta de este vial se registró un accidente entre una moto participante en la ruta y una bicicleta, resultando ambos heridos, aunque el ciclista sufrió lesiones más importantes y fue trasladado por una ambulancia del 061 al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza. Al regreso de la ruta tuvo lugar un espectáculo de rompe ruedas, seguido de la ‘Reventa trompeta’, una carrera de lentos, la salchicha colgante y la prueba de ruido. El fin de fiesta lo pusieron los sorteos realizados por cortesía de Deza Racing Padín.