La emotiva gala de la AECC de Ribeira premió a Juan Luis Martínez, Barbantia y Luis León y anima a soñar con alcanzar el reto del 70% de supervivencia

Los tres homenajeados `posaron al final de la gala junto a las autoridades autonómicas, provinciales y locales en el salón de eventos del restaurante 'Chicolino' de Exipto, en Abanqueiro Chechu Río

La gala de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ribeira celebrada ayer estuvo repleta de emociones. Fue un evento social que sirvió para dar mayor visibilidad a esa dura enfermedad y hacer varios reconocimientos especiales, empezando por Juan Luis Martínez, entrenador nacional de taekwondo, del que la organización destacó su “quefacer” en el deporte durante tres décadas, que trascendió más allá de Ribeira e hizo del Natural Sport un ejemplo de élite deportiva en los ámbitos nacional e internacional.

Martínez Queiruga manifestó que se siente “orgulloso” por ese reconocimiento, pero que era “doblemente gratificante” al venir de la AECC “por todo lo que representa y por todo lo que hace”. Reconoció que pudo cumplir su sueño de dedicarse a la actividad física y el deporte, “disfrutar en el día a día con lo que hago..., con lo que hacemos, porque es un camino entre varios, desde el presidente Agrelo y los entrenadores Raúl, Adri, Alicia, Pablo y Osiris”. Dijo sentirse “grande” al compartir galardón con José Cardalda, Manolo Dieste, Manolo Mirás, Mari Carmen Vizcaya o Abraham Benítez y colectivos como Barbantia, Dorna, Francisco Lorenzo Mariño, CD Artes... y que le hacen “estar en la mejor de las compañías”.

Juan Luis Martínez, entrenador nacional de taekwondo, recogió el diploma y otros objetos por el reconocimiento recibido de manosde los presidentes lprovincial y local de la AECC Chechu Río

"Hermosamente pequeno"

Martínez agregó sentirse “hermosamente pequeño” al lado de personas como los doctores Luis León, Salustiano González, Beiras, Miguel Fernández y Manuel Enguix, las oncólogas Manuela Gago y Patricia Willish, el equipo de Urgencias del Hospital do Barbanza, “inevitablemente, uno sólo puede sentirse pequeño, pero muy seguro. El trabajo de estos profesionales es digno de elogio. Es bonito ganar premios y medallas..., pero salvar y mejorar vidas es lo más grande”.

La AECC de Ribeira premió de Barbantia su “bo facer” en la democratización del conocimiento, elevando a la comarca a un nuevo modelo cultural. Su presidenta, María Xesús Blanco, expresó su agradecimiento “de corazón” por el reconocimiento a “un xeito de traballar a prol da nosa cultura e da nosa lingua, dunha maneira aberta e dinamizadora, a un proxecto entusiasta no que cabemos todos e todas e que crea e artella cultura dun xeito diferente e transversal”. Agregó que el premio es para sus colaboradores y quien vive y apoya la lengua y cultura gallegas.

María Xesús Blanco, presidenta de Barbantía, recibió el galardón de manos de la alcaldesa ribeirense, María Sampedro Chechu Río

Esfuerzo por la salud

“Amais, parabenizamos á AECC de Ribeira polo seu traballo, admirable e incansable dende hai case 30 anos, polo seu esforzo e ánimo a prol da saúde e do benestar de todos”, dijo Blanco, quien particularizó esa felicitación en su presidenta, María José Carreira, y todos sus voluntarios y socios “polo voso compromiso contínuo e xeneroso, contribuíndo a previr a doenza, compartindo información sobre a enfermidade, acompañando aos pacientes e familias na atención social e sanitaria, apoiando a investigación oncolóxica e asesorando nunha situación delicada que vivimos moitas familias”. Y concluyó manifestando que “as vosas actividades son lugar de encontro e acubillo como o as que tamén promove Barbantia”.

También tuvo su premio el oncólogo Luis Ángel León, del que la AECC de Ribeira ensalzó su “intensa labor de humanización” en el tratamiento de las enfermedades oncológicas y su “imprescindible e destacado” trabajo de investigación. El homenajeado manifestó que uno siempre se mueve por referentes y que en su caso tuvo uno en casa, que fue su padre Fernando, que fue durante varias décadas médico de familia en Arcade, atendiendo a sus pacientes a todas horas e incluso fines de semana, y recordó la vivencia de ser cercano, de escuchar, de ser psicólogo, de amigo y de todo. Pero añadió que también tuvo otros dos referentes, los oncólogos Francisco Barón y Juan Buela, "que son os me me ensinaron todo o que sei agora"

El oncólogo Luis Ángel León recibió el premio de manos del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño Chechu Río

Labor de equipo

Luis León manifestó que "Oncoloxía non se pode facer solo, ou pode facerse pero mal. Temos que ser un equipo obrigatoriamente. O galardón que hoxe recibo é para todo o meu equipo. Estamos nós, os oncólogos, as farmacéuticas oncolóxicas, as enfermeiras, as auxiliares, os celabores e todo o persoal que está traballando". Y subrayó que desde la AECC contribuyen con el psicólogo, el logopeda "e ese é un traballo para poder atender ben aos pacientes. Por iso, espero poder compartir boas noticias e celebralas cos pacientes e as familia, e cando non sexa así, desgraciadamente, intentarei compartir a dor e as malas noticias".

Al acto asistió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien puso en valor la labor de la AECC de Ribeira en el acompañamiento a los pacientes que sufren un proceso oncológico y en el apoyo a sus familias. Y se sumó a los reconocimientos al entrenador nacional Juan Luis Martínez, a Barbantia y al oncólogo e investigador Luis León, del que resaltó su “extraordinaria profesionalidade”, su empatía con los pacientes y su implicación con el sistema sanitario público. También intervino la alcaldesa ribeirense, María Sampedro ensalzó la labor que realiza la junta local de Ribeira de la AECC. con su presidenta al frente y sus directivas y voluntarias, y trasladó un mensaje positivo de cara a conseguir alcanzar el reto del 70% de supervivencia de los pacientes en el año 2030.

Los tres homenajeados `posaron al final de la gala junto a las autoridades autonómicas, provinciales y locales en el salón de eventos del restaurante 'Chicolino' de Exipto, en Abanqueiro Chechu Río

Reducir el impacto del cáncer

Por su parte, el nuevo presidente de la junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en A Coruña, Javier Álvarez Barbeito, manofestó que la AECC "trabaja con un objetivo claro, reducir el impacto de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, liderando el compromiso de la sociedad civil e impulsando políticas públicas que garanticen sus derechos". Igualmente, manifestó que “el trabajo de nuestras juntas locales de la asociación, como es la de Ribeira, y las personas voluntarias que la forman es esencial para llegar donde más se necesita. Esa cercanía es la que nos permite estar al lado de pacientes y familias en cada momento del proceso".

Fue una gala que se desarrolló en el salón de eventos del restaurante 'Chicolino, en Exipto (Abanqueiro-Boiro), que fue conducida por Kika Fernández y amenizada por integrantes del grupo de teatro musical Mimarte, que interpretaron varias piezas, y que precedió a la cena solidaria, a la que asistieron más de medio millar de personas y que, a su remate, contó con la actuación del dúo Amores de Barra, y que se completó con una sesión DJ.

Imagen del público asistente a la gala de la junta local de Ribeira de la AECC Chechu Río