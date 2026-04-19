El conductor de un coche se da a la fuga tras una brutal colisión frontal contra otro automóvil en la conocida como 'Curva da Chabola', en Ribeira

Imagen del estado en el que quedó la parte frontal del Audi A3 después de la brutal colisión frontal contra un Mercedes C200 Chechu Río

Un conductor de unos 54 años que iba a los mandos de un Audi A3, en dirección hacia Ribeira, se dio a la fuga después de sufrir un accidente de tráfico, consistente en una brutal colisión frontal contra un Mercedes C200, conducido por una mujer en dirección hacia Noia, después de acabar de salir de su puesto de trabajo en el Hospital do Barbanza y que resultó herida, inicialmente de carácter leve, pues presentaba lesiones en un brazo, principalmente. El siniestro, que se produjo debido a que uno de los coches implicados invadió el carril contrario y que tras el impacto ambos coches quedaron separados unos diez metros, ocurrió en torno a las diez y veinte de la pasada noche a la altura del kilómetro 103 de la carretera de titularidad autonómica AC-550, en el tramo conocido por 'Curva da Chabola'.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo ocurrido, precisando que había una persona que precisaba de asistencia sanitaria. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del siniestro a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que le prestaron una primera asistencia a la víctima, que ya se encontraba fuera de su automóvil y sentada en una acera.

Imagen del estado en el que quedó el Mercedes C200 tras recibir el brutal impacto frontal por parte de un Audi A3, cuyo conductor se dio a la fuga Chechu Río

Seguidamente, se hizo cargo de ella el personal técnico de emergencias sanitarias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a la conductora herida, que se quejaba sobre todo de dolor en un brazo, hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que recibiera la atención médica que precisaba y le realizasen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Según ha trascendido, esa mujer ya recibió el alta hospitalaria y sus lesiones no revisten gravedad.

Corte de un carril

Hasta el lugar también acudieron efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM), así como de la Policía Local, que permanecieron en el lugar regulando la circulación rodada en ese tramo viario, dando paso alternativo por el carril libre debido a que los dos vehículos implicados obstaculizaban el otro, y que posteriormente fueron relevados por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, aunque después acudió una unidad de Atestados del instituto armado del destacamento de A Coruña.

Esta última se está encargando de instruir el atestado para depurar responsabilidades. Igualmente, acudió hasta el domicilio del conductor de mediana edad que se sospecha que fue el causante del accidente de tráfico, y que algunos testigos indicaron que lo vieron marcharse a pie de esa zona por un camino que comunica con su domicilio., por lo que creyeron que ese había sido su destino Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña se presentaron en su casa, donde les abrió la puert la madre del referido conductor de unos 54 años, pero les comunicó que su hijo no se encontraba en la misma. Por ello, al cierre de esta edición continuaba la búsqueda del conductor presuntamente causante del accidente de tráfico.

También acudió hasta el lugar del accidente la empresa de mantenimiento y conservación de carreteras de titularidad de la Xunta de Galicia, que mantuvo cortado el carril en dirección hacia Noia, en el tramo de la 'Curva da Chabola' en el que se registró la brutal colisión, en la que funcionaron los sistemas de seguridad de ambos coches y que evitaron que en estos momentos se pudiera estar hablando de una tragedia. Los Bomberos de Ribeira y el personal de Conservación de Estradas procedieron a limpiar y baldear la calzada, sobre la que incluso aplicaron sepiolita sobre la calzada para absorber el aceite que se derramó de ambos vehículos, para poder restablecer la normalidad en la circulación rodada en ese tramo viario, algo que se consiguió en torno a las dos de la pasada madrugada.