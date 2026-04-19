La andaina de los vecinos del barrio ribeirense de Bandourrío remata con la sorpresa de la primera visita ciudadana a la antigua nave de Cerqueira

Unas 70 personas participaron en la andaina organizada por la Asociaicón Social ye Cultura de Bandourrío y que tuvo final sorpresa con una visita a la antigua nave de Cerqueira SA Chechu Río

Unas 70 personas caminaron ayer, a lo largo de unos siete kilómetros de una ruta circular principalmente por caminos de monte, con la Asociación Social e Cultural de Bandourrío, histórico barrio de la ciudada de Ribeira. La andaina salió a las diez de la mañana desde el parque de Pedra Pateira, para dirigirse por el primer tramo peatonal de la Rúa de Galicia hacia la Avenida da Constitución, en el barrio residencial de Abesadas, para luego subir por una senda peatonal hacia el parque periurbano de San Roque y que luego discurrió por A Fieiteira y Martín para regresar al punto de partida aproximadamente dos horas y media después. Durante la caminata se fueron realizando reagrupamientos, para esperar a lo que iban más lentos, con la finalidad de llegar todos juntos a la línea de meta.

El recorrido remató concretamente y por sorpresa en la antigua nave de Conservas Cerqueira SA, en donde a los participantes, les esperaba un avituallamiento, básicamente de frutas donadas por Mercabarbanza, y que tuvo lugar en el interior de dicho inmueble, y que se convirtió en la primera visita ciudadana que se realiza a la misma desde que ha pasado a manos públicas tras su adquisición por medio millón de euros por parte del Ayuntamiento de Ribeira. En representación de la copòración municipal se dieron cita en la caminata los concejales Victor Reiriz y Álex Vidal, del PP, Fernando Abraldes, del PBBI, por parte del equipo de gobierno, y Antía Alberte y Xabier Vidal, del BNG, en representación de la oposición.

Además, los participantes, que debían realizar un donativo de dos euros para tomar parte en esta actividad -algunos realizaron una aportación incluso mayor-, pudieron comprar diferentes artículos de merchandising de la entidad convocante de la andaina, como fueron camisetas para adultos y niños, delantal, mechero, bolígrafo, imán-abridor y llavero, que tenían precios que oscilaban entre 1,5 y 8 euros. De esa manera, la asociación logró recaudar en la jornada de ayer alrededor de 300 euros, que se destinará a financiar la organización de eventos y actos culturales impulsados desde la Asociación Social e Cultural de Bandourrío.

Los participantes en la andaina tomaron la salida en el parque Pedra Pateira, a donde regresaron tras realizar una ruta circular Chechu Río

Moncho Sampedro, del área de senderismo de la Asociación Veciñal de Carreira, les explicó a los participantes antes de tomar la salida cómo iba a ser la caminata Chechu Río

Los participantes recibieron un avituallamiento al rematar la caminata en la antigua nave de Conservas Cerqueira SA Chechu Río