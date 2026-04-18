‘Yogurinos’, del IES Leliadoura, participó en la final estatal del evento ‘Young Bussiness Talents’

La profesora Micaela López acompañó a Barciela, Federico y García en el concurso estatal

El equipo ‘Yogurinos’ del IES Leliadoura, de Ribeira, integrado por Leo Barciela, Xoán Castro y Breixo Federico, acompañados de Micaela López, su profesora de Economía de dicho centro educativo de la capital barbanzana, participaron en la final estatal del ‘Young Bussiness Talents’, que se desarrolló ayer en el colegio Retamar de Madrid, a donde llegaron después de quedar entre los cinco mejor clasificados de la provincia de A Coruña después de medio año de competición.

Fue en noviembre del año pasado cuando recibieron el encargo, al igual que el resto de sus compañeros, de preparar su propuesta empresarial con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de beneficios. La propia Micaela López indicó que inscribió a todos los alumnos en el concurso nacional para que, con su propuesta empresarial, tomasen decisiones en relación con su negocio, como el canal de distribución, las promociones, el precio, los salarios de los trabajadores y otras. El equipo ‘Yogurones’ quedó quinto entre los algo más de 150 que había en toda la provincia coruñesa y se ganó el derecho a acudir a la final, junto a otros 100 equipos repartidos en una veintena de grupos, de cinco conjuntos cada uno.

Federico calificó la experiencia de “bonita” y que aunque los resultados no les acompañaron, se sienten “orgullosos” por llegar a la final. “Íbamos con estrategia, pero la primera partida -representa un año del negocio- la acabamos con pérdidas, situándose en tercera posición de su grupo, y aunque remontamos en la segunda y tercera partida, era muy difícil y no lograron el objetivo de quedar primeros. Castro dijo que fue “moi emocionante” y que “aínda que viñamos con moi boas expectativas de quedar entre os 20 primeiros, o máis importante é que estamos contentos, xa que é moi difícil chegar ata aquí”.