Heridos un ciclista y un motorista en un accidente de tráfico en la parte alta de la Avenida de Ferrol, en Ribeira

Una motocicleta y una bicicleta se vieron implicadas en un choque en la Avenida de Ferrol de Ribeira Chechu Río

Un ciclista y un motorista, ambos de mediana edad, resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en torno a las cinco y veinticinco minutos de esta tarde en la parte alta de la Avenida de Ferrol, a la altura de Recambios Barbanza, en Ribeira.

El suceso se registró cuando un numeroso grupo de motocicletas realizaban la ruta mototurística en dirección hacia Corrubedo, dentro de las actividades programadas de la Kedada Motera de ‘Os Reventapistóns’, cuando los vehículos de dos ruedas se encontraron con el ciclista y se separaron de él, pero uno de ellos no lo vio a tiempo, y cuando quiso esquivarlo ya estaba muy encima y lo golpeó con el retrovisor y la parte lateral derecha de la moto contra el ciclista y su bicicleta.

Los dos fueron a caer sobre el asfalto, resultando heridos ambos. Mientras el motorista tenía raspaduras en su brazo izquierdo, al igual que su vehículo, el ciclista presentaba diversas contusiones y se quejaba de dolores en la columna y otras partes de su cuerpo.

Un particular alertó de lo sucedido y hasta el lugar se movilizaron patrullas de las Policías Local y Nacional, efectivos del Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la víctima.

Una vez que se llevó a cabo la inmovilización del ciclista, se procedió a trasladarlo al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba una atención médica completa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Los agentes municipales se encargan de instruir el atestado, al tratarse de una carretera de su competencia.