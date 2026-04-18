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Ribeira

El parque ribeirense de Pedra Pateira acoge la salida y llegada de una caminata de siete kilómetros de recorrido por caminos de monte

Los participantes abonarán dos euros antes de iniciar su participación y la recaudación se destinará a la organización de eventos y actos culturales de la Asociación Social e Cultural de Bandourrío

Chechu López
18/04/2026 06:30
La andaina tendrá un recorrido de 7 kilómetros de ruta circular que discurrirá por caminos de monte
La andaina tendrá un recorrido de 7 kilómetros de ruta circular que discurrirá por caminos de monte
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La Asociación Cultural e Social de Bandourrío, con la colaboración de la Asociaicón de Veciños de Carreira y el Ayuntamiento de Ribeira, programó para la jornada de hoy, día 18 de abril, una caminata con el recorrido de 7 kilómetros en una ruta circular por caminos de monte.

La prueba saldrá a las diez de esta mañana desde el parque de Pedra Pateira, y que, seguidamente, subirá al parque periurbano de San Roque y discurrirá por el barrio residencial de Cubeliños, A Fieiteira y Martín para regresar al histórico barrio de Bandourrío, donde habrá un avituallamiento para los participantes. 

Desde el referido colectivo vecinal carreirense indicaron que "esta andaina vai a ser un pouco máis curta que as que estamos facendo no programa 'De rule polo Barbanza' da que xa fixemos dous roteiros e, en breve, anunciaremos o terceiro", y que por desarrollar una actividad con un "ritmo apausado adaptado" para que la mayoría de la gente pueda realizarla. 

Los participantes en esta caminata popular deberán abonar dos euros en el momento de la salida, y la recaudación se destinará a financiar la organización de eventos y actos culturales impulsados desde la Asociación Social e Cultural de Bandourrío.

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