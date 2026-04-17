Solicitan cuatro años y seis meses de prisión y más de 50.000 euros de indemnización a una mujer acusada de un delito continuado de estafa en Ribeira

La causa fue instruida por la Plaza 2 del lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira y ahora la acusada será juzgada por la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel, así como una multa de 3.000 euros y una indemnización de 50.080,46 euros, que es el importe total de lo defraudado, más los intereses legales, para una mujer natural de Brasil a la que le atribuye un delito continuado de estafa, con la circunstancia agravante de abuso de confianza, por el que este próximo miércoles, día 22 de abril, a partir de las diez de la mañana se deberá sentar en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, para responder de esa acusación.

El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales que la ahora encausada, haciéndose valer de su trabajo como auxiliar de ayuda en el domicilio, accedió con la autorización de la beneficiaria de dicho servicio a los datos de su tarjeta de crédito de una entidad financiera, tras facilitarle lamisma y su PIN, “con la encomienda de retirar una cantidad que solían ser 600 euros con una periodicidad mensual y que aquella entregaba a la perjudicada para tener efectivo del que disponer, ya que debido a sus problemas de movilidad tenía dificultades para desplazarse fuera del domicilio”, precisan desde la Fiscalía.

Abuso de confianza

La acusación pública señala que la acusada, con ánimo de ilícito enriquecimiento y aprovechando la confianza que la víctima había depositado en ella, por la relación laboral preexistente, en un período comprendido entre el 8 de febrero y el 8 de junio de 2021, “se sirvió de la referida tarjeta y de los datos obrantes para efectuar doce transferencias de dinero desde la cuenta de la perjudicada a la suya por importe de 11.850 euros, así como 33 reintegros en cajero automático por 36.300 euros y que no fueron autorizados por la denunciante".

De igual modo, señala que la acusada había realizado por vía telefónica el 31 de diciembre de 2019 realizó la contratación de una póliza de seguro de vehículo, propiedad de su pareja, facilitando para la renovación de la misma el 5 de enero de 2021 el número de la tarjeta de la perjudicada, a cuya cuenta se hizo un cargo por importe de 254,05 euros. Igualmente, la acusa de haber realizado el 8 de febrero de 2021 las compras de un ordenador portátil, dos sartenes, un calentador y una plancha por importe de 905,50 euros en un establecimiento de A Pobra, empleando para su abono la tarjeta de la afectada y sin su consentimiento.

Finalmente, acusa a la ahora procesada de realizar compras entre el 8 de febrero y el 21 de mayo de 2021 en varios establecimientos de Ribeira, como fueron un hipermercado de Ribeira y una tienda de alimentación de Palmeira empleando la tarjeta de la perjudicada y sin su autorización, y que sumaron un importe total de 770,91 euros.