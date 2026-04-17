La Asociación de Empresarios de Ribeira sorteará 1.000 euros para gastar en un día con motivo de su campaña del ´Día de la Madre’

Francisco Martínez, presidente de la patronal ribeirense, estuvo acompañado de la alcaldesa, María Sampedro, y del a concejala de Comercio, Carmen Pérez, en la presentación de la campaña

Como ya sucedió hace unas semanas con motivo de la campaña comercial celebrada con motivo del ‘Día del Padre’, la Asociación de Empresarios de Ribeira pone en marcha una acción similar por el ‘Día de la Madre’ y que, en esta ocasión, se desarrollará entre el 20 de abril y el 3 de mayo bajo el lema “Agasalla a mamá”, y a su conclusión se sortearán 1.000 euros para gastar en un día en los negocios participantes, como ocurrió con la acción precedente.

El objetivo que se persigue con esta iniciativa es el de fomentar las compras en los establecimientos de la capital barbanzana participantes en esta acción promocional y premiar la fidelidad de la clientela. Así, durante este período, por cada una de las compras que se realicen en los comercios de proximidad participantes, los clientes podrán optar a ganar el referido premio. Como en anteriores ocasiones, para participar en el sorteo será necesario registrar los tickets o facturas de compra a través de los códigos QR que figuran en la cartelería de la campaña o bien directamente en la página web de la patronal local.

Otros obsequios

Además, esta vez, el sorteo incluirá dos cheques de compra donados por Gadis, una cena para dos personas en el restaurante Sisal y un vale de combustible en la gasolinera Cepsa, empresas a la que desde la patronal local agradecen su colaboración en la campaña. Como complemento a esta propuesta, el sábado 2 de mayo, tanto en horario matinal como vespertino, Ribeira albergará una actividad especial, con un tren infantil, que recorrerá las calles de la ciudad, con paseos para públicos de todas las edades, y a los que para acceder será necesario obtener los vales que se repartirán en los comercios participantes a través de las compras y hasta fin de existencias.

Igualmente, la Asociación de Empresarios de Ribeira indicó que repartió alrededor de 3.000 tickets de parking a los comercios participantes para facilitarle a la gente la realización de compras durante el periodo en que se prolongará la campaña. “Esta campaña pretende incentivar o consumo de proximidade e poñer en valor o comercio local nunha data tan sinalada como o Día da Nai”, manifestó el presidente de la AER, Francisco Martínez Dude, que estuvo acompañado de la alcaldesa, María Sampedro, y del a concejala de Comercio, Carmen Pérez, para desvelar los detalles de esta iniciativa que está cofinanciada por la Xunta de Galicia a través de Comercio Galego.