El BNG denuncia el abandono de los puertos de Ribeira y propone acometer un plan de inversiones

La diputada nacionalista Rosana Pérez, el portavoz municipal frentista, Luis Pérez, y el responsable local del BNG, Rafael Pazos, explicaron sus iniciativas en el Parlamento y el Ayuntamiento Chechu Río

El BNG llevará al Parlamento de Galicia y al pleno de la corporación municipal ribeirense sendas iniciativas para denunciar “o grave estado de abandono” de las instalaciones portuarias en la capital barbanzana y exigirle a la Xunta, a través de Portos de Galicia, un plan de actuaciones e inversiones para garantizar la seguridad, mantenimiento y futuro del sector del mar. La diputada nacionalista Rosana Pérez y el portavoz municipal, Luis Pérez, advirtieron que la situación actual afecta directamente a los profesionales del mar y a la ciudadanía quehace uso de esas instalaciones portuarias.

Rosana Pérez manifestó que ese abandono se produce en los distintos recintos portuarios de la localidad, pero también en otros de la comarca barbanzana y del resto de la comunidad autónoma, precisando que acumulan "numerosas deficiencias", entre la que refirió la falta de limpieza generalizada y el deterioro del pavimento en el muelle de Santa Uxía. Igualmente, la diputada frentista denunció la existencia de elementos peligrosos sin reparar, "como as escaleiras esnaquizadas en Aguiño desde hai aproximadamente un ano, a fenda cada vez maior na rampla de Castiñeiras ou un muro danado en Corrubedo tras os temporais que continúa sen ser reparado". También se refirió a lafalta de iluminación, precisando que el muelle de A Ameixida lleva tiempo sin luz y que en los de Corrubedo y Castiñeiras se registran cortes constantes en el suministro eléctrico, con lo que sus instalaciones qiedan a oscuras durante horas "sen que Portos de Galicia dea solución".

Infraestructuras

En lo que a infraestructuras se refiere, indicó que la nave de las rederas en Aguiño precisa de una nueva cubierta, que las chabolas de Castiñeiras tienen goteras y que la vieja lonja de Ribeira sigue abandonada sin estar acondicionada para el uso comprometido para los rederos. Y, en cuanto a la seguridad, denunció que las cámaras llevan años sin funcionar mientras que se suceden los robos de combustible o de material de trabajo del sector del mar. “Estas cámaras poderían ter sido vitais para esclarecer o suceso que acontecía esta semana na que se atopou unha persoa morta e encadeada a unha escaleira no porto ribeirense”, lamentó.

La diputada del BNG incidió de una manera especial en el abandono del muelle comercial, dónde dijo que las descargas pasaron de 98 millones de kilos en 2001 a apenas 6 millones dos décadas más tarde, y que e prácticamente desaparecieron en la actualidad, con un total de 118 toneladas de congelados registradas el año pasado. "Ademais, continúa sen retirarse o buque arrastrero 'Awadi', incendiado en setembro, xunto con outras embarcacións inactivas que permanecen amarradas durante anos. Este barco é un risco ambiental e debe retirarse do porto ribeirense xa que se vai ao fondo pode verter todo o combustible que aínda almacena no seu interior. Non queremos que se repita a historia do L’Etel que acabou no fondo durante meses”.

Pérez Fernández denunció que "o PP leva anos mirando cara outro lado mentres os portos de Ribeira se deterioran de maneira alarmante, poñendo en risco a seguridade das persoas que traballan no mar e o futuro dun sector estratéxico para Galicia", y advirtió que "é inaceptable que problemas coñecidos desde hai anos sigan sen solución por parte de Portos de Galicia".

"Facer caixa"

Por su parte, Pérez Barral criticó que "Portos de Galicia está máis preocupado por facer caixa que por manter as infraestruturas en condicións de seguridade e bo estado". En ese sentido, denunció que dicho ente público "non só recada taxas do sector do mar, senón que tamén cobra taxas abusivas á hostalaría e aos concellos”, y puso de ejemplo que "no caso de Ribeira, Portos de Galicia ingresa máis de 100.000 euros anuais procedentes do Concello, cartos que pagan os seus cidadáns mentres os peiraos continúan nun estado de abandono absoluto".

El exalcalde ribeirense indicó que las iniciativas que el BNG presentará en el Pazo do Hórreo y en el consistorio recogen las principales demandas que le trasladó el sector del mar y exige que Portos de Galicia lleve a cabo un plan de mantenimiento e inversiones ambicioso a medio plazo para los muelles de Ribeira en el que se contemple el concepto y el presupuesto a investir por cada anualidad. El concejal frentista lamentó el "servilismo" del Gobierno local "que obedece ordes e non reclama o que lle corresponde ao sector, por lo que Luis Pérez también demanda que el Ayuntamiento de Ribeira "actúe con firmeza esixindo á Xunta de Galicia medidas que revertan o declive da actividade portuaria e garantir o futuro dun sector clave para a economía local".