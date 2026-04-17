Alrededor de 40 personas se sumaron en Ribeira a una lectura compartida de la obra de Otero Pedrayo en el 50 aniversario de su muerte

La actividad impulsada por el Club de Lectura de la asociación Amas de Casa ribeirense se desarrolló en la sala de exposiciones del centro 'Lustres Rivas'

Alrededor de 40 personas del Club de Lectura de la asociación Amas de Casa de Ribeira participaron ayer en una lectura compartida de la obra en prosa de Ramón Otero Pedrayo con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del escritor y político vinculado ideológicamente al galleguismo republicano. Esta actividad, que se desarrolló en la sala de exposiciones del centro cultural Lustres Rivas, contó también con la asistencia de la alcaldesa, María Sampedro, y los concejales de Servizos Sociais y de Educación, Vicente Mariño y Juana Brión. Después de la introducción por parte de la técnica municipal del servicio de Normalización Lingüística, Alicia Padín, los participantes leyeron fragmentos de las novelas “Os camiños da vida’ y ‘Arredor de sí’, con guión elaborado por Ángeles González, integrante del propio club de lectura.

La primera edila puso en valor este tipo de iniciativas que, a su juicio, contribuyen a preservar el legado de escritores y conocer más a fondo su producción literaria. "Trátase dunha acción máis das múltiples que pon en marcha a asociación Amas de Casa, desta vez, coa lectura como punto de encontro e de difusión de coñecemento. A elección do escritor é moi acaída por parte do club de lectura, pois neste 2026 celebramos o Ano Oteriano e puidemos mergullarnos nas palabras de dúas célebres novelas súas ao tempo que dinamizamos o uso da lingua galega”, declaró la mandataria local, quien expresó su deseo de que se organicen más iniciativas de esta naturaleza, en una cita con la cultura y la lengua en una dinámica de grupo “tan boa e con alta participación”.