Un curso de iniciación a DJ estrenará el día 25 de abril la acción municipal ‘Mocidade Formada’ en la Casa da Xuventude de Ribeira

La concejala Carmen Pérez y el técnico Mario Vidal dieron a conocer las próximas propuestas que se desarrollarán en la Casa da Xuventude

‘Mocidade Formada’. Esa es la denominación de la nueva actividad municipal que se pondrá en marcha para dinamizar el tiempo de ocio en la Casa da Xuventude de Ribeira con acciones formativas dirigidas a personas mayores de 16 años. Esta `propuesta echará a andar en la tarde del próximo 25 de abril con un curso de iniciación a DJ, que contará con cinco sesiones guiadas por expertos en la materia. Las inscripciones en esta acción formativa, que cuenta con plazas limitadas, ya están abiertas y es necesario enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico xuventude@ribeira.gal o llamar al número de teléfono de contacto 981 835 289 para formalizarla, o bien hacerlo de manera presencial en la propia Casa da Xuventude.

Según explicó la concejala de Xuventude, Carmen Pérez, este proyecto contará con tres modalidades: "As pílulas informativas -el título de la primera será 'Pensar antes de compartir: como informarse na era dixital'- serán cápsulas de aprendizaxe áxil e concentrada para adquirir coñecementos clave en pouco tempo; a formación presencial ofrecerá experiencias prácticas e colaborativas para desenvolver habilidades e crear rede, e a formación online contará cunha flexibilidade total para aprender a diferentes ritmos e dende distintos lugares e días".

"Este curso xorde para ofrecer formación demandada pola propia mocidade e que despois poderá redundar na súa participación noutros proxectos que ofreza o Concello de Ribeira", manifestó la edila en la presentación de esta iniciativa, en la que estuvo acompañada del técnico municipal de dicho departamento, Mario Vidal, quien desveló que los cursos van a tener certificación a nivel curricular. También se anunció que se llevarán a cabo curso online de educación inclusiva y atención a la diversidad, manipulación de alimentos; protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y calidad pedagógica de las actividades de tiempo libre.