Los vecinos de Oleiros reclaman al Gobierno local de Ribeira diversas mejoras en los servicios básicos

La reunión de miembros del Ejecutivo en Oleiros contó con una nutrida afluencia de vecinos Cedida

El gobierno local ribeirense se reunió con vecinos en Oleiros en el local de la comunidad de montes de dicha parroquia, que registró una nutrida afluencia de personas, que le solicitaron la implantación de mejoras en servicios básicos, como la instalación de puntos de luz y refuerzo de contenedores de basura. Igualmente, en ese encuentro se abordó la gestión da biomasa debido a que Oleiros es una de las zonas del municipio con abundante masa forestal, así como otras cuestiones como los desbroces de las vías públicas -el Ejecutivo se comprometió a que la brigada municipal pasará por la parroquia en próximas semanas "dentro da folla de ruta de traballo polo municipio"- y la limpieza del río Arlés. Además, en materia de seguridad viaria, se evaluó la posibilidad de la construcción de aceras en varios puntos y la ampliación de varias carreteras.

"Foi unha xornada moi frutífera na que escoitamos dos propios veciños as súas aportacións para a mellora de Oleiros en canto a infraestruturas e servizos básicos. Houbo tamén propostas que consideraremos para o incremento de prestacións nesta parroquia", manifestó la alcaldesa, María Sampedro. La primera edila destacó que las "boas dinámicas de grupo que se xeraron durante estes encontros demostran que estamos no bo camiño para construír unha mellor Ribeira entre todos".

Durante esa reunión, los componentes del equipo de gobierno local explicaron que, al amparo del POS+2026, está previsto que se acometa el aglomerado de varias vías para la mejora de las infraestructuras y la seguridad en el medio rural por importe de 68.600 euros; y que anunció que se trata de una intervención que se materializará a comienzos del 2027. Asimismo, informaron que prosigue la ejecución de las obras de construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol de A Trinidade y que está pendiente la dotación del saneamiento en Os Muíños y en Xenxides.