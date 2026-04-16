Castiñeiras albergará el domingo su VI Carreira Andaina Solidaria 'Memorial Juan Vidal Pérez' a favor de la ANPA del CPR 'Sagrado Corazón de Jesús'
La Anpa del colegio 'Sagrado Corazón de Jesús' de Castiñeiras organiza, con colaboración municipal, la sexta edición de la carrera-andaina solidaria de dicha parroquia '"Memorial Juan Vidal Pérez', que se desarrollará este domingo, día 19 de abril, y que irá a beneficio del colectivo de progenitores de dicho centro educativo que impulsa esta actividad deportivo-benéfica para financiar otras iniciativas que pone en marcha. La salida de estas pruebas se programó para las once de la mañana desde las pistas de O Castro para, seguidamente, recorrer una distancia de un total de 5 kilómetros por el entorno de Castiñeiras.
El concejal de Deportes, Álex Vidal, manifestó que, una vez máis, deporte y solidariedad "volven ir da man, desta vez, cun evento dirixido a favor dunha ANPA con gran dinamismo como é a do colexio 'Sagrado Corazón de Jesús'. Quero destacar o labor desta entidade a prol do alumnado e das súas familias, pero que tamén se estende ao conxunto da sociedade ribeirense". También dio a conocer qure las inscripciones deberán formalizarse en la página web www.galitiming.com, y ue la cuota a abonar es de seis euros en las diferentes modalidades, a excepción de los menores, cuya participación será gratuita.