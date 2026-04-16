Diario de Arousa

Ribeira

Castiñeiras albergará el domingo su VI Carreira Andaina Solidaria 'Memorial Juan Vidal Pérez' a favor de la ANPA del CPR 'Sagrado Corazón de Jesús'

Chechu López
16/04/2026 06:10
Imagen parcial de la actividad deportivo-benéfica impulsada por la ANPA del colegio 'Sagrado Corazón de Jesús' de Castiñeiras
La Anpa del colegio 'Sagrado Corazón de Jesús' de Castiñeiras organiza, con colaboración municipal, la sexta edición de la carrera-andaina solidaria de dicha parroquia '"Memorial Juan Vidal Pérez', que se desarrollará este domingo, día 19 de abril, y que irá a beneficio del colectivo de progenitores de dicho centro educativo que impulsa esta actividad deportivo-benéfica para financiar otras iniciativas que pone en marcha. La salida de estas pruebas se programó para las once de la mañana desde las pistas de O Castro para, seguidamente, recorrer una distancia de un total de 5 kilómetros por el entorno de Castiñeiras.

El concejal de Deportes, Álex Vidal, manifestó que, una vez máis, deporte y solidariedad "volven ir da man, desta vez, cun evento dirixido a favor dunha ANPA con gran dinamismo como é a do colexio 'Sagrado Corazón de Jesús'. Quero destacar o labor desta entidade a prol do alumnado e das súas familias, pero que tamén se estende ao conxunto da sociedade ribeirense". También dio a conocer qure las inscripciones deberán formalizarse en la página web www.galitiming.com, y ue la cuota a abonar es de seis euros en las diferentes modalidades, a excepción de los menores, cuya participación será gratuita.

