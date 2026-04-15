La Policía Local de Ribeira detiene a una vecina de Castiñeiras a la que atribuye los delitos de atentado y resistencia a la autoridad

La Policía Local de Ribeira acudió en un coche patrulla, en una imagen de archivo, hasta el lugar de O Toiuro tras recibir un aviso de una persona que denunciaba las molestias que causaba una mujer Chechu Río

Agentes de la Policía Local de Ribeira detuvieron en la noche del domingo a una vecina de Castiñeiras, a la que atribuyeron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Según trascendió, una persona de O Touro contactó a las 23.00 horas con el referido cuerpo de seguridad ya que en la zona se encontraba una mujer en bastante mal estado, junto a una botella de una bebida alcohólica abierta, que estaba en un ambiente de fiesta y que no dejaba de cantar, causándoles molestias, y que reía al igual que segundos después lloraba..

Los agentes municipales comprobaron a su llegada la veracidad del aviso y, debido a que se encontraba muy mal, se ofrecieron para llevarla en el coche oficial a su casa, a lo que accedió. Durante el traslado, esa mujer se mostró muy amable y profiriendo expresiones cariñosas hacia los policías. Al llegar a su domicilio, su madre salió a la puerta a recibirla, y fue entonces cuando su hija la empezó a insultar y trató de agredirla, por lo que los agentes intervinieron para separarla, y ella reaccionó escupiéndoles y tratando de agredirles.

Por ello, los policía locales procedieron a arrestarla y, seguidamente, la trasladaron a los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, donde permaneció hasta que fue puesta a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad, pero mantiene su condición de investigada por los delitos antes referidos y estará a la espera de la celebración del juicio.