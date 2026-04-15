Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Policía Local de Ribeira detiene a una vecina de Castiñeiras a la que atribuye los delitos de atentado y resistencia a la autoridad

Los agentes municipales acudieron en un coche patrulla hasta O Touro tras recibir un aviso de una persona de ese lugar que denunciaba las molestias que les estaba causando esa mujer

Chechu López
15/04/2026 07:15
La Policía Local de Ribeira acudió en un coche pàtrulla, en una imagen de archivo, hasta el establecimiento hostelero donde se registró el altercado
La Policía Local de Ribeira acudió en un coche patrulla, en una imagen de archivo, hasta el  lugar de O Toiuro tras recibir un aviso de una persona que denunciaba las molestias que causaba una mujer
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Agentes de la Policía Local de Ribeira detuvieron en la noche del domingo a una vecina de Castiñeiras, a la que atribuyeron los delitos de atentado y resistencia a la autoridad. Según trascendió, una persona de O Touro contactó a las 23.00 horas con el referido cuerpo de seguridad ya que en la zona se encontraba una mujer en bastante mal estado, junto a una botella de una bebida alcohólica abierta, que estaba en un ambiente de fiesta y que no dejaba de cantar, causándoles molestias, y que reía al igual que segundos después lloraba..

Los agentes municipales comprobaron a su llegada la veracidad del aviso y, debido a que se encontraba muy mal, se ofrecieron para llevarla en el coche oficial a su casa, a lo que accedió. Durante el traslado, esa mujer se mostró muy amable y profiriendo expresiones cariñosas hacia los policías. Al llegar a su domicilio, su madre salió a la puerta a recibirla, y fue entonces cuando su hija la empezó a insultar y trató de agredirla, por lo que los agentes intervinieron para separarla, y ella reaccionó escupiéndoles y tratando de agredirles. 

Por ello, los policía locales procedieron a arrestarla y, seguidamente, la trasladaron a los calabozos de la comisaría de la capital barbanzana, donde permaneció hasta que fue puesta a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad, pero mantiene su condición de investigada por los delitos antes referidos y estará a la espera de la celebración del juicio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina