El PSOE de Ribeira exige “medidas contundentes” en materia de seguridad tras los “graves sucesos acontecidos” en la localidad

La lancha de salvamento 'LS Hermes', de Cruz Roja, trasladó el sudario con los restos mortales hasta una rampa cercana Chechu Río

El PSOE de Ribeira califica de “grave” la situación de inseguridad que vive la capital barbanzana en loz últimos meses y que tuvo su culmen en el reciente suceso del puerto, donde apareció un cadáver encadenado a una escalera en el que se barajan las hipótesis de un crimen violento o una muerte voluntaria, un hecho que califica de “moi grave y preocupante”, aunque los indicios apuntan más en la segunda dirección. Los socialistas, que trasladan sus condolencias a los familiares del falecido, consideran que este suceso “supón un punto de inflexión para Ribeira” y reclaman a la alcaldesa “unha actuación inmediata e contundente para garantir a seguridade cidadá e que deixe de esconderse. Ser alcaldesa e algo máis que saír en fotos e dar bicos”.

El portavoz de su grupo municipal, Francisco Suárez-Puerta, subraya que ese episodio “non é illado”, pues en los últimos meses se está registrando un aumento continuado de los delitos, con especial incidencia en roubos con fuerza, como los ocurridos en centenares de vehículos, o ventanas arrojadas desde un cuarto piso, atentados contra la autoridad o agresiones diarias entre toxicómanos por toda la ciudad. “Isto esta xerando unha crecente preocupación entre a veciñanza. Xa demos tempo suficiente ao Goberno local e non esta facendo nada. Esta deriva ten que frearse e os veciños teñen dereito a poder descansar tranquilos”, precisan desde las filas socialistas.

Formación específica

Así, reclaman al ayuntamiento ribeirense el refuerzo inmediato de los medios materiales y humanos de la Policía Local, incrementando el número de efectivos y dotándolos de formación específica para hacer frente a delitos cada vez más complejos. Asimismo, reclaman a la Xunta de Galicia un incremento de la vigilancia en el muelle, “especialmente nun contexto no que se están a producir roubos de forma recorrente”, subrayan. De igual modo, instan al Gobierno de España a dotar de más efectivos y medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ribeira, particularmente a la Policía Nacional, “co obxectivo de garantir unha resposta eficaz ante o aumento da delincuencia e mellorar a protección da cidadanía”.

El grupo socialista reclama reforzar la Policía Local, aumentar la vigilancia en el muelle y dotar de más efectivos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

El PSOE ribeirense pone el foco en la situación de inseguridad en Ribeira y considera que, por ejemplo, el puerto es un “punto especialmente vulnerable” por la ausencia de medidas de control eficaces. Denuncia que las cámaras de vigilancia del recinto portuario llevan años sin funcionar y que existe una “clara falta de presenza policial, que favorece a comisión de delitos neste espazo”.

Por todo ello, Suárez-Puerta insta a la alcaldesa a convocar de manera urgente una reunión con Portos de Galicia para exigir la puesta en funcionamiento inmediata de las cámaras de seguridad y el refuerzo de la vigilancia en ese recinto portuario. “Non pode seguir habendo espazos sen control nun punto estratéxico para Ribeira coma o porto”, advirtió”, afirman los socialistas ribeirenses, que solicitan que se incrementen y se reactiven las cámaras de videovigilancia del muelle y, por extensión, de toda la ciudad. “O que está a ocorrer é inaceptable e moi preocupante. Ribeira xa non é segura, e isto ten que cambiar. Os veciños precisan decisións inmediatas, menos fotos, máis medios e coordinación real entre administracións”, concluye el PSOE local.