Arrojan a la calle una ventana desde un cuarto piso de un edificio de Ribeira cuyo portal fue objeto de un incendio hace una semana y media

El portal de ledificio desde el que se arrojó una ventana a la calle registró un incendio hace una semana y media Chechu Río

Pasadas las tres de la tarde de ayer se recibió un aviso de que alguien había arrojado a la vía pública desde un cuarto piso de un edificio de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, en Ribeira, cuyo portal ya fue objeto de un incendio hace una semana y media. Al lugar acudieron dos patrullas de la Policía Nacional y una de la Guardia Civil, así como efectivos del Grupo de Atención e Apoio ás Emerxencias (GAEM), que se encargaron de la limpieza de la calzada, con la retirada de los cristales rotos y del marco de la ventana, lo que permitió restablecer la normalidad en el tráfico rodado.

En relación con ese edificio, residentes del mismo reiteraron recientemente, y ayer lo volvieron a hacer, su preocupación sobre la conflictiva situación que están generando inquilinos de uno de los inmuebles, así como otras personas que lo frecuentan. Por ello, volvieron a hacer una llamada a la intervención de las autoridades para darle una solución que permita erradicar los problemas que generan. También indicaron que ya se procedió a la limpìeza del portal afectado por el referido incendio, y están a la espera de solucionar el estado de la puerta de aluminio de entrada al edificio.