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Ribeira

Adjudicada en Ribeira por 13.200 euros la implantación de un programa de refuerzo educativo para menores en riesgo de exclusión social

El departamento municipal de Servizos Sociais Comunitarios busca combatir las consecuencias que pue tener la situación por la que atraviesan esos chiquillos mediante la promoción del éxito educativo

Chechu López
15/04/2026 06:30
El contrato está orientado a reforzar la atención que presta el departamento municipal de Servizos Sociais a las personas inmigrantes
El departamento municipal de Servizos Sociais Comunitarios busca combatir las consecuencias que pue tener la situación por la que atraviesan esos chiquillos mediante la promoción del éxito educativo 
Chechu Río
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El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó el contrato de servicios para el desarrollo de un programa de refuerzo educativo a menores de familias usuarias del área de Servizos Sociais. Fue un proceso al que concurrieron tres empresas, resultando ‘Saberes’ como el proyecto mejor valorado, con una oferta económica de 13.200 euros y que prestará hasta abril del próximo año, con posibilidad de prórroga de dos meses.

Se trata de una medida que busca ofrecer clases de refuerzo para apoyar el rendimiento académico de los chiquillos, así como sus perspectivas laborales futuras, adaptando la intervención a sus edades, nivel madurativo y necesidades específicas del alumnado.

De ese modo, con esta acción se persigue “combater as consecuencias do risco de exclusión social mediante a promoción do éxito educativo, prevendo o abandono escolar e facilitando que o alumnado obteña o título da ESO, unha titulación clave para romper o círculo da vulnerabilidade e abrir camiños cara a inclusión sociolaboral”.

Además, entre los objetivos específicos que destacan desde los Servizos Sociais Comunitarios ribeirenses sobre esta iniciativa figuran el refuerzo de las competencias curriculares básicas, la promoción de hábitos de estudio y organización personal, el fomento del desarrollo de habilidades socioemocionales o la promoción de la igualdad de género.

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