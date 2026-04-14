Aparece el cadáver de un hombre encadenado en unas escaleras del puerto de Ribeira

El cuerpo fue desenganchado de las escaleras de mano y trasladado a una rampa para `proceder al levantamiento del cadáver Chechu Río

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 años fue localizado en torno a las siete y cuarto de esta mañana por unos marineros cuando estaba encadenado en unas escaleras de mano del puerto de Ribeira, a la altura de las chabolas donde se ubica el edificio de Portos de Galicia. Nada más producirse el hallazgo, quienes lo vieron contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, desde donde se dio traslado a los servicios de seguridad y de emergencias.

De ese modo, hasta el lugar se movilizaron efectivos de las unidades judicial y científica de la comisaría de la capital barbanzana, así como patrullas de seguridad ciudadana, y también las Policías Local y Portuaria, además de la dotación de guardia del parques comarcales de Bomberos de Ribeira -coincidió con el cambio de turno y acudieron los de ambos-que, junto con agentes de la Policía Nacional, fueron los encargados de rescatar el cadáver y llevarlo hasta una rampa cercana.

En esta última está siendo custodiado por los efectivos policiales y también permanecen allí los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña. También se desplazaron al lugar el forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y personal de la empresa Pompas Fúnebres del Noroeste, para proceder al levantamiento del cadáver. Por el momento se desconocen las circunstancia de lo ocurrido, de cuya investigación se encarga la comisaría de Ribeira.