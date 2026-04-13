El PSOE de Ribeira propone rehabilitar el Cine Millán como un nuevo espacio cultural para Palmeira

El portavoz del PSOE de Ribeira, Francisco Suárez-Puerta, primero por la derecha Gonzalo Salgado

El PSOE de Ribeira presentó en el Pleno municipal de abril una propuesta para impulsar la adquisición y rehabilitación del Cine Millán, con la finalidad de convertirlo en un espacio cultura al servicio de la parroquia de Palmeira. Para los socialistas, esta iniciativa responde a una demanda de los vecinos y vecinas y representa una oportunidad única para recuperar un espacio histórico de gran valor.

Los socialistas destacan la importancia de dotar a la parroquia de una casa de cultura o un centro social público, un espacio que permitiría reforzar la actividad de Palmeira, favorecer la participación vecinal y dinamizar la vida comunitaria. Además, subrayan que la falta de suelo disponible en la zona hace especialmente relevante la recuperación de inmuebles como el Cine Millán.

Asimismo, ponen en valor el valor histórico y simbólico del edificio, que en un primer momento función como fábrica de salgadura y, posteriormente, como cine y pista de baile, formando parte de la memoria colectiva de generaciones. Su recuperación, apuntan, permitiría preservar este legado y seguir transmitiéndolo en el tiempo.

De esta manera, la propuesta contempla la creación de un espacio polivalente, en el que se destaquen los valores industriales de la antigua fábrica y se recupere también también su dimensión cultural, con una pequeña sala de proyección en homenaje al antiguo cine, así como zonas para actividades sociales, culturales y educativas.

El portavoz socialista, Fran Suárez-Puerta, señala que "non se trata só de rehabilitar un edificio, senón de devolverlle á veciñanza un lugar que xa foi seu e que segue moi presente na memoria colectiva”. Además, desde su partido inciden que la iniciativa encaja con la línea de recuperación y puesta en valor del patrimonio que se viene desarrollando en el municipio, apostando por proyectos que refuerzan la identidad de las parroquias y mejoran la calidad de vida.