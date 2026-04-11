Un vecino de Ribeira se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por un delito de tráfico de drogas, en el que es reincidente

El juicio contra un ribeirense por tráfico de drogas fue señalado para este miércoles, día 15 de abril, en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

Un vecino de Ribeira deberá sentarse el próximo miércoles, 15 de abril, en el banquillo de los acusado de la sección compostelana de la Audiencia Provincial para responder de un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. La Fiscalía le pide en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 5 años de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, y el abono de 1.600 euros de multa, con 40 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia.

El Ministerio Público señala que en el procesado concurre la agravante de reincidencia, pues señala que fue condenado ejecutoriamente a tres años de prisión por sentencia firme del 12 de mayo de 2021, por tráfico de estupefacientes dictada también por el mismo tribunal que lo vuelve a juzgar ahora, y que fue suspendida durante tres años.

Estupefacientes al suelo

En su escrito de acusación, indica que en torno a la una menos diez de la tarde del 19 de mayo del año pasado, el ahora procesado se encontraba en la Praza do Concello y, al percatarse de la presencia de en el lugar de tres policías, arrojó al suelo una bolsa que tenía en su poder y lo que contenía para su venta tres bolsitas termoselladas con 0,353 gramos de heroína y una pureza del 23,7%, con un valor en el mercado ilegal de 49,34 euros.

Igualmente, incluía una bolsita termosellada con 0’109 gramos de una mezcla de sustancia en polvo marrón, que resultó ser heroína, con riqueza del 9,3%, y otra blanca compacta, que resultó ser cocaína de una pureza del 55,4%, y un valor en el mercado de 19,53 euros; 7 bolsitas termoselladas con 0.758 gramos de cocaína,, con un 90,6% de riqueza y un valor de 222 euros; envueltos en papel film transparente había 5,83 gramos en dos trozos de resina de cannabis, misma sustancia de la que también había otros 1,53 gramos y un valor de 10,28 euros. Además, el ahora acusado tenía en su poder 210 euros procedentes de sus actividades delictivas de venta de sustancias tóxicas.