Ribeira pone el foco en los hábitos y estilos de vida saludables a través de cuidados, meditación 'mindfulness', musicoterapia y seguridad en el hogar

El edil Vicente Mariño y la jefa del departamento de Servizos Sociais Comunitarios de Ribeira, Francisca Vidal presentaron el cartel de las IX Xornadas Saudables

Ribeira pondrá el foco en los hábitos y estilos de vida saludables a través de cuatro talleres sobre cuidados al cuidador, meditación 'mindfulness', musicoterapia y seguridad en el hogar. Será a través de una nueva edición de las Xornadas Saudables que pone en marcha el departamento de Servizos Sociais Comunitarios, que coordina Francisca Vidal, con la colaboración de la Escola Galega de Saúde para Cidadáns, que se dirige a pacientes, familiares, personas cuidadoras y la ciudadanía en general, y que se desarrollará durante el próximo mes de mayo en el centro 'Lustres Rivas, de cuatro y media a ocho de la tarde.

Fue la propia Vidal la que habló más directamente de este programa, tras el que las personas asistentes recibirán un certificado de participación. Indicó que el plazo de inscripción se abrirá este lunes -y se cerrará el día 30- en el departamento de Servizos Sociais Comunitarios, con el que podrá contactar llamando al número de teléfono de contacto 981 874 131, y enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico servizossociais@ribeira.gal, así como en la web municipal www.ribeira.gal.

Programación

La jefa de dicha área municipal aprovechó para destacar que esta programación ha supuesto un "éxito de participación" en sus ocho ediciones pasadas, para seguidamente empezar a desgranar los detalles y el contenido de cada taller. El primero, sobre cuidados al cuidador, lo impartirá el 7 de mayo Marichel Costas, enfermera de la estructura organizativa de la Xestión Integrada de A Coruña; a la que le seguirá el día 14 Orlando Blanco, técnico del Servizo de Estilos de Vida Saudables e Educación para a Saúde de la Consellería de Sanidade, que hablará de los estilos de vida saludable 'mindfulness'.

El tercero se desarrollará el día 21 y consistirá en un taller de musicoterapia a cargo de Damián Cairo, profesor de música en el Conservatorio Profesional da Coruña. La jornada que cerrará este ciclo tendrá lugar el día 28 y se basará en la seguridad y los cuidados en el hogar y la dirigirá Isabel Calvo, enfermera de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

"Un año más ponemos en marcha estas jornadas que buscan mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía, poniendo el foco en la salud mental y en las emociones para ir más allá del físico para llevar un estilo de vida saludable. Todo influye, por lo que, para conseguir el bienestar es necesario un equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. Nos parece muy interesante esta propuesta, especialmente, para cuidar a quién cuida que, muchas veces, queda en un segundo plano para estar al lado del paciente. Y esta cita ya se fue consolidando en el calendario municipal de actividades con éxito de participación", concluyó el edil de Servizos Sociais, Vicente Mariño.