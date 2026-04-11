Ribeira "desnuda" a la filóloga alemana Margot Sponer a través de la novela gráfica de Alba Ceide y Óscar Losada que es como una tesis de ella

La concejala Juana Brión presentó a los autores de la novela gráfica 'A tese de Margot' ante el auditorio del centro 'Lustres Rivas'

El centro cultural 'Lustres Rivas' de Ribeira albergó a última hora de la tarde del jueves la presentación de la novela gráfica 'A tese de Margot', de la que son autores Alba Ceide, dibujante de banda diseñada, y Óscar Losada, escritor y periodista, a los que arropó la concejala de Educación, Juana Brión, dentro de la programación del Mes del Libro. Se trata de una obra literaria, del género biográfico, que versa sobre la historia de la filóloga alemana Margot Sponer, y que el público asistente pudo conocer parte de su vida y trayectoria de esa investigadora de la lengua gallega de inicios del siglo pasado con lo que en el acto se dijo, pero mucho más lo conseguirán leyéndola y viendo sus gráficos.

Brión calificó de "moi interesante e amena" la lectura de esta publicación para el público en general, pero de un modo más especial para los más jóvenes. Igualmente, la destacó como un "exemplo" de cómo el gallego va ganado terreno en la banda diseñada , "o cal vai collendo máis pulo", precisó la edila, quien transmitió un "especial recoñecemento" a sus autores por afrontar el género biográfico en versión cómic. También describió 'A tese de Margot' como una obra que demuestra que la literatura funciona también como "mecanismo educativo fundamental para la transmisión de información y como herramienta pedagógica que permite crear el hábito lector y desarrollar la creatividad y el espíritu crítico.

Durante la presentación de la novela gráfica se indicó que el lector acompañará a la filóloga alemana a través de sus páginas en sus viajes por Galicia, a donde llega en el año 1926, sumergiéndose en la cultura local y conociendo a sus gentes. Se detalla que su tesis de doctoramiento hizo de ella una mujer pionera en la historia de la lengua gallega y en su estancia en esta región forjó amistad con personajes de la 'Xeración Nós'. En el libro también se da cuenta de los posteriores acontecimientos vividos en su país con la presencia del nacismo.

Historias de mujeres

Losada reivindicó la necesidad de seguir divulgando la historia de las mujeres, recurriendo al uso de la literatura como mecanismo para conseguir ese objetivo, y que de ahí surge la necesidad de escribir sobre féminas como Margot Sponer, de las que dijo que "é un exemplo do amor polo noso idioma". Junto a Ceide, el escritor disertó sobre el proceso de concepción del cómic a través de una "exhaustiva investigación" sobre la época en la que discurren los hechos -gran parte de la información la consultaron en el estudio 'Margot Sponer: do galego antigo ás fronteiras da resistencia' de Antón Figueroa- para evitar posibles incongruencias, sobre todo, en el aspecto visual y, especialmente, respecto a la protagonista.

Y Ceide explicó que las imágenes siguen un diseño realista y que la filóloga alemana aparece representada basándose en las dos únicas fotografías que se conservan de ella después de que el régimen nazi borrase toda la información posible después de su asesinato. "En canto á paleta de cores, a parte do cómic que transcorre en Galicia loce máis alegre, mentres que a da Alemaña resulta máis sombría", precisó la dibujante de banda diseñada.